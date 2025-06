Científica peruana busca descifrar misterio de roedores andinos que no portan virus mortal

La premiada bióloga estudia ratones que son vectores del hantavirus y un linaje que presenta ausencia del virus.

Por Sofía Pichihua

Su pasión por la naturaleza empezó cuando tenía solo siete años, y fue esa curiosidad la que la acercó a la Biología. Hoy, la doctora Natali Hurtado Miranda no solo es la ganadora del premio “Por las Mujeres en la Ciencia” 2022, en la categoría Talentos en ascenso, también es la primera científica peruana en descubrir un género de murciélago y cinco especies de roedores para la ciencia en el país.

Su primer contacto con la ciencia fue cuando cursaba la primaria. Tenía siete años cuando conoció los fósiles del desierto de Sacaco. “Mi padre era docente universitario en la Universidad San Agustín de Ica y tenía el curso de Geología en la Facultad de Minas y Metalurgia. Me llevó como parte de su excursión. Yo le decía: pero son huesos, y me decía que no, que era mineralización. Creo que lo que más me llamó la atención fue el hecho que él me cuente que donde estábamos parados en ese momento era fondo marino, que los Andes se elevan, que los continentes se mueven y las especies cambian. A los siete años entendí la dimensión del tiempo”, dijo la doctora Natali Hurtado Miranda a la agencia Andina.

No podía creer que los fósiles que observaba eran de osos perezosos gigantes o que tenía frente a ella a los ancestros de los gigantescos tiburones blancos. Los cambios en la naturaleza le parecieron fascinantes y, luego de esa excursión, las preguntas sobre ciencia no pararon.

Sabía que sus respuestas comenzarían a llegar cuando empezara la carrera de Biología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Al principio era muy cercana a la investigación en flora, pero luego de llevar cursos de zoología, no pudo evitar sentirse atraída por los misterios detrás de los mamíferos.

“Me encantan los animales más que las plantas, pero siempre con la misma vocación de saber cuál es cuál. Creo que mi vocación más interiorizada ha sido siempre ordenar y buscarle un nombre a las cosas, entonces ahí vi que la diversidad en Perú es gigante tanto en flora y fauna”, comentó.

Es por ello que comenzó a estudiar a los animales, principalmente a los que no han sido objeto de estudio frecuente en la comunidad científica.

“Comencé a estudiar los mamíferos pequeños. Los mamíferos grandes son interesantes pero ya tienen un nicho de estudio un poco más amplio por lo mismo que son más conocidos. Entendí que no tenía mucho para ejercer en esta labor de ordenar, de ponerles nombres”, refirió.

En el caso de los murciélagos, solo hay dos especies que son hematófagos, pero las personas piensan que todos son peligrosos. “No es así. El 98% de las especies cumplen roles muy importantes, por ejemplo, comen insectos, por lo tanto, controlan las plagas… Ellos polinizan las plantas. Hay plantas que solamente abren las flores en la noche y obviamente a esa hora no va a haber ningún picaflor, ningún insecto que las va a polinizar. Entonces, los murciélagos cumplen este rol de transportar el polen, de polinizar muchas flores que son nocturnas”, explicó.

Además, estos mamíferos también comen frutas pequeñitas, lo que ayuda a dispersar las semillas en el campo.

“Vemos que cumplen roles ecológicos muy grandes al igual que los roedores. Por ejemplo, los roedores marsupiales comen insectos, frutos, y van dispersando semillas. Son base de una cadena alimenticia bastante grande y, en particular, los roedores que yo estudio son vectores de un virus, el hantavirus, que causa el síndrome cardiopulmonar que, cuando salta al ser humano, puede llegar a matarlo en 24 horas, entonces, sí es una especie importante de estudiar”, refirió la joven científica.

Los primeros síntomas del hantavirus incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares, especialmente en los muslos, caderas, y espalda, según la OMS.

La enfermedad puede llevar a que el paciente requiera de cuidados intensivos o eventualmente causar su muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, no hay tratamiento específico, y solo se receta antibióticos y antipiréticos en etapas iniciales.

Identificación de mamíferos pequeños

Sus investigaciones en la identificación y caracterización de mamíferos pequeños le ha permitido sumar un nuevo récord a su carrera.

A lo largo de su trayectoria ha conseguido descubrir cinco mamíferos -entre roedores y marsupiales-, además de una especie de murciélago, lo que la convierte en la primera peruana en hacer este número de descripciones de nuevas especies. También propuso once cambios taxonómicos y descubrió patrones biogeográficos de diversificación en roedores sudamericanos, con énfasis en los Andes.

Empezó su doctorado con 14 especies de roedores marsupiales y terminó el estudio con 33 especies identificadas.

Descifrando la ausencia del virus en roedores andinos

Hurtado confirmó cuáles son las zonas donde tienen presencia los roedores que portan el virus, y también ha podido detectar un linaje que no lo porta. Sus próximas investigaciones apuntan a descubrir cómo esta especie ha conseguido inmunidad y para ello se requiere realizar estudios genéticos.

Esta fue la propuesta que presentó en la postulación al premio “Por las mujeres en la ciencia”, que obtuvo en la categoría B. A partir de este año continuará con la exploración genómica de los roedores andinos para descubrir por qué no tienen el virus.

En esta primera fase deberá trabajar con los datos previamente recolectados de los roedores de Sudamérica y Centroamérica para comparar la historia evolutiva de los virus y de sus portadores.

En una siguiente etapa, de conseguir financiamiento, se podrá trabajar una fase de campo en Junín, Lima, Ayacucho y Cajamarca para tomar las muestras serológicas y de ARN para las comparaciones.

“La ciencia tiene preguntas que uno puede considerar a veces muy pequeñas, por ejemplo, yo empecé cuestionándome los nombres y el orden de las cosas, sin embargo, conociendo un poco más el grupo de estudio y la relevancia que tienen, el rol cumple, es una pregunta bastante importante porque después de la pandemia del nuevo coronavirus, ahora estamos como más a la defensiva como humanidad de tratar de identificar todos esos procesos antes de que se vuelvan en una siguiente pandemia. La ciencia es eso. A veces uno se hace una pregunta bien sencilla, bien, bien pequeña, pero luego va creciendo porque la ciencia no tiene límite. El único límite lo vamos a poner nosotros”.

Fuente: Agencia Andina