Chile recibe críticas por desinformar y manipular demanda marítima

El Gobierno chileno recibió en las últimas horas duras críticas por su desinformación y manipulación de la demanda marítima boliviana, a contrapelo de un spot en el que asegura que “Bolivia pidió que la Corte obligue a Chile a entregar su propio territorio para darle un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, denunció esa “campaña bastante mentirosa” y dejó en claro que Bolivia busca obligar a Chile a negociar de “buena fe” una salida soberana al mar, tal como establece la demanda interpuesta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Se han dedicado a hacer una campaña bastante mentirosa en medios de comunicación, haciéndole creer al pueblo chileno que lo que nosotros estamos demandando es el Tratado de 1904 cuando eso es falso”, manifestó.

Con ese tratado, Bolivia cedió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio tras la invasión chilena de 1879.

“Ante la inminente derrota, la Cancillería chilena apela a la desinformación. En este video tergiversan lo que pidió Bolivia, asumiendo que la demanda se refiere a un ‘territorio’, lo cual no es correcto. La demanda boliviana sólo se refiere a un ‘acceso soberano’, que es muy diferente”, explicó al diario Página Siete el analista en temas de política exterior, Andrés Guzmán.

En el spot que difundió la Cancillería del vecino país, que titula Chile en La Haya: ¿Cómo saber quién ganó el juicio?, se indica que “Bolivia pidió que la Corte obligue a Chile a entregar su propio territorio para darle un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”. Es en ese marco que se deduce en el audiovisual que “si el fallo no obliga a Chile a ceder territorio, el fallo será negativo para Bolivia”.

El Gobierno interpuso la demanda marítima ante La Haya el 24 de abril de 2013 y el petitorio que se presentó ante el tribunal es el siguiente: a) Que Chile tiene la obligación de negociar, con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico; b) Que Santiago incumplió dicha obligación; y c) Que ese país debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia un acceso plenamente soberano al Pacífico.

Guzmán afirmó que La Moneda se prepara “para salir con algo el momento en que la Corte saque el fallo y no sea favorable a Chile” y “se alistan para tener un discurso en el que digan ‘Bolivia no ha ganado, quería un territorio y no le han dado. Sólo le han dado una obligación de negociar’”.

“Por eso tergiversan, porque el petitorio de Bolivia es que la Corte declare que Chile tiene una obligación de negociar un acceso soberano al mar y lo que Chile entiende es que Bolivia está pidiendo un territorio chileno y no es correcto”, agregó.

