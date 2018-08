Chile: Presentan moción para despenalizar aborto en medio de manifestaciones

Los bandos a favor del aborto libre y los autodenominados grupos pro vida se dieron cita en el Congreso durante la presentación del proyecto para la despenalización del aborto, ingresado a la Cámara de Diputados por un grupo de parlamentarias del Frente Amplio, el PRO, el PS y el PPD.

La iniciativa redactada por la Corporación Humanas y respaldada por la Mesa de Acción por el Aborto busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.

El proyecto, que busca modificar los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, lleva la firma de las diputadas del Frente Amplio (Camila Rojas, Gael Yeomans, Claudia Mix, Maite Orsini y Natalia Castillo), más las socialistas Emilia Nuyado y Daniella Cicardini, las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, la PPD Cristina Girardi, y Marisela Santibañez (PRO).

Al momento de la presentación, en el hall del edificio del Legislativo en Valparaíso se congregaron con gritos y cánticos las adherentes de la moción con sus pañoletas verdes, y también grupos contrarios con sus símbolos celestes.

Llamado al Gobierno

La diputada RD Maite Orsini apostó a que la moción pueda avanzar, “tal como ocurrió en Argentina donde incluso diputados de derecha estuvieron disponibles a avanzar en esta legislación del aborto legal, ojalá prime en Chile la mirada del presidente de Evópoli y no de una derecha cavernaria que no se sensibiliza por niñas violadas o mujeres pobres”.

La diputada Cicardini añadió que “en nuestro país día a día hay muchas mujeres, sobre todo mujeres que no tienen recursos y se someten a estas interrupciones en la clandestinidad y lamentablemente eso conlleva muchos riesgos; en cambio, las mujeres con recursos lo hacen en el extranjero y listo, qué injusticia. Por eso tenemos que hacernos cargo con una política pública”.

La parlamentaria PS insistió en que “no estamos hablando de aborto libre, sino que estamos hablando de que a la mujer no se la van a llevar a la cárcel cuando interrumpa su embarazo hasta las 14 semanas”.

En el mismo sentido, la diputada frenteamplista, Camila Rojas (IA), explicó a El Mostrador que “el efecto de aprobar este proyecto tiene que ver con la no criminalización de las mujeres que abortan. Lo que hoy pasa es que si alguna mujer aborta y recurre por alguna complicación a un recinto hospitalario el personal médico está obligado a denunciarla. Por lo tanto, si bien las mujeres que optan por abortar y terminan en un recinto médico no van a la cárcel como tal, pero si terminan embarcadas en un proceso penal, el efecto de este proyecto es que precisamente no ocurra esto”.

La parlamentaria además emplazó al Gobierno a que no vete la discusión con “respuestas autoritarias a demandas democráticas”.

Por su parte, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, expresó que “como organización feminista y de derechos humanos que defiende el derecho a decidir sostenemos que la maternidad es una opción en la vida de las mujeres, no un mandato social y menos aun una obligación jurídica que pueda imponerse por leyes penales. En ese sentido, abogamos por recuperar el cuerpo como primer territorio para el ejercicio de nuestros derechos y la capacidad de decidir soberanamente sobre nuestra sexualidad y sobre nuestras vidas”.

Proyecto UDI

En contrapartida, diputados de la UDI anunciaron una reforma constitucional para “contrarrestar el proyecto de aborto que ha presentado la izquierda”, según dijo la parlamentaria gremialista María José Hoffmann.

Con las firmas de los diputados Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Javier Macaya y apoyado por toda la bancada gremialista, la iniciativa busca modificar el artículo 19 de la Carta Magna y establecer que “la ley protege la vida del que está por nacer desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural”.

“Es hora de que se saquen la careta, este tiene que ser un debate que no sea hipócrita porque realmente lo que están buscando es el aborto libre. Yo creo que es importante reflexionar y sincerar las posiciones, nosotros estamos en contra del aborto”, dijo.

(Fuente: Nodal)

Me gusta: Me gusta Cargando...