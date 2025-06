Chile | Oposición confirma acusación constitucional contra Piñera: “Si permitimos que el Presidente siga humillando al país, sin ejercer nuestro rol, nos convertimos en cómplices”

Salió humo blanco en la oposición y finalmente las bancadas de diputados desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista acordaron presentar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los denominados “Pandora Papers”.

“Estamos en disposición de redactar la acusación (…) la idea es hacerlo lo antes posible”, ratificó al momento de confirmar la presentación del libelo, que se concretaría esta próxima semana, Gabriel Ascencio, jefe de bancada de la DC. “Nuestros equipos jurídicos ya están trabajando en la redacción del libelo acusatorio”, dijo por su parte el jefe de bancada socialista Jaime Naranjo.

En tanto, según detalló Gonzalo Winter (CS), los hechos conocidos “afectan la honra de la nación” e infringen las normas de probidad, de acuerdo al artículo 8° de la Constitución, detallando así los puntos sobre los que versará el libelo. “Los hechos denunciados son muy graves y ya lindan con el cohecho, son escandalosos”, dijo luego en un video el jefe de la bancada DC.

Ascencio asumió que no hay una opinión única en la bancada falangista al respecto, aludiendo a los dichos del diputado Matías Walker –candidato a senador- quien se declaró “partidario en principio de establecer una comisión especial investigadora”. Al respecto, Ascencio dijo como jefe de bancada buscará la “máxima unidad en nuestra bancada”. “Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la DC. Pero es una apuesta”, indicó.

Antes de la primera vuelta

En cuanto a los plazos, Winter comentó que el objetivo es que el libelo se vote antes del 21 de noviembre, vale decir antes de la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias.

“Si permitimos que el Presidente siga humillando al país, sin ejercer nuestro rol, nos convertimos en cómplices”, dijo Gonzalo Winter para justificar la ofensiva opositora.

Al respecto, el jefe de bancada del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo que “es importante que la ciudadanía sepa y conozca las actitudes indecorosas, por ser sutil, que ha tenido Sebastián Piñera como Presidente de la República y cómo ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro por sobre la defensa del medioambiente”.

Núñez añadió que si bien se ha dicho que los hechos estarían prescritos, Sebastián Piñera no ha puesto la firma a la creación de una área costera marina protegida en la comuna de La Higuera. “Y eso está absolutamente vinculado a la venta del proyecto Dominga, a la tercera clausula”, indicó el parlamentario PC.

Según Ciper y LaBot –que ventilaron los detalles de los movimientos de la familia presidencial con la venta de acciones de Minera Dominga a uno de sus amigos cercanos, Carlos Alberto Délano–, fue en diciembre del 2010 cuando la familia Délano compró la participación de todos los otros socios de Minera Dominga por la suma de US$ 152 millones, que incluyó las acciones de la familia Piñera Morel. Parte de dicha operación se realizó en Chile (US$14 millones), pero la transacción mayor se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas y fue por US$138 millones, que se pagarían en 3 cuotas, estando la última sujeta a que no se cambiaran las reglas del juego para el proyecto. De ahí es que resurgieron las dudas sobre cuánto pudo influir el Presidente Piñera en el camino de aprobación de este proyecto.

Ayer, el Presidente, cuando salió a dar explicaciones por los “Pandora Papers”, aludió a esta amenaza de una acusación constitucional, señalando que el libelo “no tiene ningún fundamento”. Por su parte, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, insistió en que el libelo se enmarca en una “lógica de golpe blanco inaceptable” y corresponde a un “aprovechamiento político”.

El fracaso anterior

Cabe recordar que en 2019 la anterior acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera fracasó en la Cámara de Diputadas y Diputados por 79 votos a favor y 73 en contra.

En aquella oportunidad, el libelo apuntaba a la responsabilidad que tuvo el jefe de Estado en “las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en el último mes”, en el marco del estallido social.

En definitiva, los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría que no apoyaron la acusación fueron el ex PPD Pepe Auth, los DC Matías Walker, Manuel Antonio Matta, Jorge Sabag y Miguel Angel Calisto, el independiente René Alinco además de los entonces radicales Carlos Abel Jarpa y Fernando Meza.

Fuente: Agencia Nodal/El Mostrador