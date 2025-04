Checo Pérez espera hacer grandes cosas en la Fórmula 1

El nuevo fichaje de Red Bull Racing Honda nos da un adelanto de cómo se está adaptando.

La primera carrera de Sergio Pérez para Red Bull Racing Honda en el evento inaugural de la temporada de Fórmula 1 en Baréin fue sin duda memorable.

Después de solo un día y medio de pruebas con su nuevo equipo, cuando su RB16B se detuvo en la vuelta de calentamiento, parecía que un debut de carrera muy corto estaba en juego. Afortunadamente, el auto del mexicano volvió a la vida, lo que le permitió comenzar la carrera pero desde el pit lane, desde donde entregó una actuación brillante que lo vio hacerse paso hasta el quinto lugar y fue elegido por los fanáticos con el premio Piloto de la carrera.

Antes de la fecha en Italia este fin de semana en el famoso circuito de Imola, nos sentamos con ‘Checo’ para descubrir cómo está encajando en el equipo.

¿Cómo te estás asentando en Red Bull Racing Honda?

Me va bien teniendo en cuenta la cantidad tan corta y limitada de pruebas que tuvimos. Normalmente tenemos tres días, pero solo tuvimos un día y medio y cuando consideras la cantidad de cosas aerodinámicas que tenemos que hacer, es muy poco tiempo en el auto. Baréin ha sido un lugar único, pero las cosas están llegando. Creo que cada kilómetro marca la diferencia.

BAHRAIN, BAHRAIN – MARCH 26: Sergio Perez of Mexico driving the (11) Red Bull Racing RB16B Honda on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 26, 2021 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Lars Baron/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202103260788 // Usage for editorial use only //

¿Cuáles son tus primeras impresiones con respecto a la cultura del equipo?

En el momento en que llegas a Red Bull entiendes porque han sido tan exitosos, desde Christian (Horner), Adrian (Newey) y Dr Marko, el equipo entero y como está estructurado. Es muy poderoso y pueden realmente hacer grandes cosas, por lo que es una oportunidad masiva para mí. Sin embargo, también es divertido y el otro aspecto de la cultura de Red Bull es lo relajada que está la gente mientras trabaja tan duro.

Realmente es algo cuando vienes de afuera y lo experimentas. Te das cuenta de por qué el equipo es tan exitoso y también su mentalidad. No tienen que ser extremadamente estrictos para concentrarse, pueden estar relajados, pero también entregando al máximo nivel. Es algo que Red Bull hace de manera única en el deporte.

¿Qué crees que aportarás al equipo Red Bull Racing Honda?

No soy la persona adecuada para responder eso, pero creo que, obviamente, la experiencia y una cultura diferente en las formas de sacar el máximo provecho de la carrera o del carro a lo largo de la temporada y desarrollar el carro hacia el futuro. Ese valor también es muy importante en el equipo.

El quinto lugar en tu primera carrera fue un gran resultado teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Qué aprendiste de la experiencia?

Salvamos un par de puntos para el equipo, lo cual era muy importante tenerlos en el bolsillo, y también conseguí sumar esos kilómetros, porque cada kilómetro cuenta. Mirando los datos, estoy dando grandes pasos y sé dónde me falta tiempo de vuelta. Puedo ver dónde puedo mejorar.

De una manera contraria a la intuición, ¿hubo algún beneficio en comenzar desde atrás y pasar completamente al modo de ataque de inmediato?

En realidad no, porque no existe una carrera sencilla desde atrás. Siempre estás en una estrategia muy diferente a la de tu compañero de equipo, lo cual es una buena referencia para tener, y estás conduciendo una carrera muy diferente a todos los demás. Tienes que administrar los neumáticos mucho más de lo que realmente quieres y estás pasando mucho tiempo en el tráfico, por lo que no es lo ideal. Sin embargo, al final, esos puntos son muy importantes y aprovechar al máximo un mal día es lo que hará que nuestro campeonato sea exitoso.

¿Cómo se compara Max Verstappen, el compañero de equipo, con Max Verstappen el rival?

Como compañero de equipo obviamente lo llegas a conocer más de cerca, puedes ver cómo trabaja y que hace dentro y fuera del carro. Como rival, solo lo ves en la pista y eso es todo. Puedes ver que Max es un piloto muy talentoso y muy natural también.

¿Cómo te sientes camino a Imola mientras todavía estás aprendiendo sobre un carro nuevo?

No es mi pista favorita, pero sigue siendo una que disfruto. Desafortunadamente, la carrera no es tan interesante para los fanáticos si es una normal. Sin un carro de seguridad, puede acabar siendo una carrera de una parada y aburrida para los aficionados. Esperemos poder estar ahí en la mezcla desde el primer día en adelante y podamos dar otro paso en la dirección correcta.

¿Hay alguna otra pista en especial que estés deseando hacer con el RB16B?

Todas. Para mí, en este momento, es muy importante subirme al carro y sentirme realmente cómodo. En este momento, tengo que estar pensando mucho en lo que está sucediendo con el auto. Estamos haciendo un progreso y tenemos un carro muy competitivo, así que queremos a los dos por delante.

Más allá del título, ¿te has fijado algún objetivo para la temporada? ¿Qué lo haría un éxito personal para ti?

Maximizar el potencial del carro, ponerse al día lo antes posible y entregar resultados fin de semana tras fin de semana.

Fuente: Red Bull Content Pool