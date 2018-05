CCL advierte que se podría afectar continuidad de empresas exportadoras peruanas

Recomendaciones del Departamento de Trabajo de los EE.UU., señalan que la Sunafil debe ser fortalecida con el objeto de que pueda efectuar un mejor control y fiscalización de los contratos sujetos al régimen laboral de exportaciones no tradicionales.

La semana pasada trascendió que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos recomendó al Perú la implementación de determinadas medidas legales, entre ellas, limitar el uso de contratos a plazo fijo en el sector de exportación no tradicional principalmente en el sector textil, prendas de vestir y productos agrícolas, ello debido a una supuesta trasgresión de las cláusulas del Acuerdo Comercial suscrito con Estados Unidos. Antes este hecho la Cámara de Comercio de Lima expresó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo su preocupación y desacuerdo con las medidas que se proponen, específicamente en cuanto a la limitación del uso de los contratos a plazo fijo.

“De implementarse las recomendaciones propuestas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, no solo se estaría modificando los alcances ya acordados con EE.UU. en el marco del TLC, sino que se estaría atentando directamente contra la continuidad de las empresas exportadoras, dado que muchas de ellas tendrían que cerrar sus operaciones al no poder trasladar a sus productos exportados, los costos que suponen otras modalidades de contratación más onerosas. Adicionalmente retrasaría el crecimiento de nuestro país y acarrearía un problema social ligado al cierre de unidades productivas con el consiguiente desempleo que originaría”, aseveró la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani.

Sin perjuicio de lo anterior, la CCL considera que la Sunafil debe ser fortalecida con el objeto de que pueda efectuar un mejor control y fiscalización de los contratos sujetos al régimen laboral de exportaciones no tradicionales, a través de mecanismos más expeditivos, que permitan garantizar el cabal cumplimiento de la normativa sobre la materia.

“La legislación laboral que hoy tenemos es la misma que se evaluó al momentos de suscribir el TLC con EE.UU., y fue plenamente validada por nuestros socios norteamericanos. Agradecemos cualquier recomendación que pueda venir del Gobierno de EE.UU., pero el hecho de que exista alguna mala práctica puntual respecto a los contratos de exportación no tradicional, no quiere decir que el Perú en su conjunto incumple la legislación laboral y sus obligaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, una recomendación no puede ser confundida con una obligación.

En otro momento, la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, mencionó los productos peruanos compiten en condiciones desfavorables con respecto a las exportaciones de otros países, donde la legislación laboral es aún más flexible y donde, en algunos casos los derechos laborales no existen.

“Un ejemplo de ello son las exportaciones textiles de Vietnam y de India, así como Malasia, Bangladesh e Indonesia, países que además cuentan con una serie de subsidios estatales, que hacen difícil competir en igualdad de condiciones”, resaltó.

Me gusta: Me gusta Cargando...