Catar 2022: las eliminaciones más duras

Al igual que el resto del Mundial, la clasificación a los cuartos de final también trajo algunas sorpresas, como la eliminación de España frente a Marruecos. Desde luego, esta no es la única que sorprendió a los seguidores del fútbol y que dejó la sensación de que los equipos podrían haber hecho más. A continuación, presentamos las eliminaciones más duras de Catar 2022.

Alemania, Bélgica, Dinamarca y Uruguay en la fase de grupos

En las apuestas del Mundial, Alemania era uno de los favoritos para llegar, al menos, hasta las instancias finales de la competencia. Había sido emparejado en un grupo en el que España era su principal rival, pero nadie esperaba que Japón desplegara tal rendimiento en los partidos. Los alemanes perdieron su primer encuentro contra los japoneses, empataron con los españoles y, a pesar de que vencieron a Costa Rica, la diferencia de goles con España los dejó afuera de la Copa del Mundo.

En el caso de Bélgica, era el gran candidato del grupo que compartió con Marruecos, Croacia y Canadá. Su plantilla está llena de buenos jugadores, aunque la lesión de Romelu Lukaku en los primeros partidos fue dura para el conjunto belga. Sus futbolistas nunca pudieron demostrar por qué ocupaban el segundo lugar del ranking de la FIFA y se despidieron de la Copa del Mundo tras una victoria frente a Canadá, una derrota contra Marruecos y un empate con Croacia.

Dinamarca era una de las promesas de esta nueva edición del Mundial. El equipo había alcanzado buenos resultados en las competencias europeas y entusiasmaba para avanzar a los octavos. Sin embargo, quedó relegado al último puesto en la clasificación, tras un empate con Túnez y las derrotas frente a Francia y Australia. Los daneses no pudieron ganar nunca y solo convirtieron un gol.

Por último, la eliminación de Uruguay también fue dura para el conjunto charrúa. Su gran rival en el grupo fue Portugal, que logró ubicarse en el primer puesto. El empate contra Corea del Sur y la derrota frente al equipo de Cristiano Ronaldo opacaron la victoria contra Ghana. Al final, el seleccionado uruguayo empató en puntos con Corea, pero la diferencia de goles lo dejó en el tercer lugar.

España en los octavos de final

España comenzó el Mundial como uno de los rivales más contundentes. El partido en el que goleó a Costa Rica con 7 anotaciones no solo demostró su supremacía, sino que dejó ver el tipo de juego que plantea el seleccionado español. Sin embargo, el empate frente a Alemania y una derrota contra la sorpresa del grupo, Japón, lo relegó al segundo lugar en una clasificación que los de Luis Enrique daban por sentada. Ya en los octavos, los españoles no pudieron contra un Marruecos que supo cómo defender su arco y terminaron eliminados en una tanda de penales en la que no pudieron convertir. El equipo quedó desolado y sigue sin poder superar esta fase en las últimas ediciones mundialistas.