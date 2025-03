Cartera de proyectos de inversión minera 2023 suma US$ 53.715 millones

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023 que concentra 47 proyectos ubicados en 18 regiones del territorio nacional y una inversión conjunta de US$ 53.715 millones, fue presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Se registra un aumento de inversión minera del 1% en contraste con la edición anterior (2021).

La nueva cartera consigna el inicio de operaciones de un proyecto (US$ 5.300 millones), otros 3 proyectos salieron de la cartera (US$ 1.233 millones), 8 proyectos se incorporaron a la actual cartera (US$ 5.989 millones), 8 proyectos modificaron sus montos de inversión (US$ 10.341 millones) y 31 proyectos mantienen su monto de inversión (US$ 37.385 millones) que representa el 69,6% de la participación global de la cartera.

Fuente: Alerta Económica