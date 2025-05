Cantante Yamile presenta tema, “Historia real”

La cantautora peruana de latin pop, Yamile, sorprende a sus fans y los hace parte de su proceso de sanación de una vivencia de amor, presentando el tema musical: “Historia Real”, canción donde Yamile nos adentra a su intimidad para ayudarla a cerrar un ciclo de su vida.

«Con este tema, quiero mostrar el verdadero sentimiento de vulnerabilidad que pude sentir al escribir esta canción. Es una manera de sanar y cerrar ciclos de vivencias que pasé durante mis viajes en todo el 2021; y que siempre mantuve al tanto a mis fans de mis peripecias, siendo ellos, mis verdaderos acompañantes de viaje y los que me alentaron a sacar esta versión.», cuenta Yamile.

Si bien este tema fue lanzado en el último trimestre 2021, con esta nueva versión se busca llegar a mostrar la «historia real» detrás de esta composición de Yamile, con piano y a voz propia.

«Antes he cantado este tema en una versión más movida; esta vez quise hacer un cambio, el cual coincidía con mi estado personal, que me permitió experimentar una producción donde ya no tenía que bailar, si no solo cantar y tocar el piano hasta sanar.», detalla Yamile.

El single y videoclip ya están disponibles en todas las plataformas de música y redes sociales a nivel mundial.