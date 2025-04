Cantante Inka Carlos y Daniela Darcourt en los Latín Grammy

El cantante peruano INKA Carlos Iglesias, fue invitado a la edición n°23 de los Latin Grammy, en el Michelob Ultra Arena Mandalay Bat Hotel, Las Vegas. En esta importante gala, el ‘INKA’, compartió su fusión de música andina con destacados exponentes de la música latina como Gente de Zona y nuestra compatriota, Daniela Darcourt durante la alfombra roja.

“Estoy súper emocionado por haber asistido al evento. Fue una noche que reunió a grandes estrellas de la música de todo el mundo y me dio mucho gusto encontrarme con Daniela Darcourt, una peruana que al igual que muchos artistas peruanos, se viene abriendo camino fuera del país, el cual no es nada fácil pero que a la larga nos rendirá frutos. Conversé con Daniela algunas ideas que tengo en mente para ella y se mostró súper apta para poder trabajar juntos. Estoy muy agradecido con los organizadores de los Latin Grammy por la invitación. Es un espacio que me permitió seguir difundiendo nuestro folklore”, expresó el artista.

Asimismo, Iglesias comentó que si bien su nuevo sencillo, ‘Perreito Andino’ no estuvo en la terna de nominaciones, viene gustando al público latino. “El género urbano – andino se viene abriendo puertas para difundir nuestra cultura en diversas ciudades de Estados Unidos en las que vengo realizando presentaciones y el público lo ha recibido súper bien y es lo que queremos replicar próximamente en Perú”, sostuvo.

El cantautor de “Si Te Vas” y “Guerrero”, viene ultimando detalles del lanzamiento de su nuevo disco “Inka” que contará con 11 temas. El lanzamiento del primer sencillo de esta entrega será en diciembre.