Cáncer de Piel: La regla del ABCDE de los lunares que ayuda a una detección oportuna

Si bien los lunares pueden ser congénitos o aparecer a lo largo de nuestra vida, el sol es uno de los factores que puede incidir en su cambio de estado. Por ello, es necesario reconocer un lunar y su evolución hacia un melanoma para acudir a un especialista.

En el marco de la campaña nacional contra el cáncer de piel “Sin protección, el sol lo daña todo” de la Liga Contra el Cáncer, la organización da a conocer el ABCDE del lunar, una forma sencilla para revisar tus lunares y reconocer aquellos que puedan generar signos de alerta. Y es así como especialistas de la institución detallan los cinco factores que ayudarán a la detección oportuna de un cáncer de piel:

A de asimetría: Si el lunar es partido en dos y una mitad es diferente a la otra.

B de bordes: Si el contorno del lunar no tiene un borde definido o es borroso.

C de color: Si el lunar tiene distintos colores o si su tono no es uniforme, se considera como una señal de alarma.

D de diámetro: Un lunar regular tiene una medida de 6 milímetros. En caso que la medida sea mayor, es un posible factor de riesgo.

E de evolución: Aquí se debe tener en cuenta el desarrollo del lunar durante los últimos 6 meses, sobre todo si este ha crecido muy rápido o ha cambiado de color.

Si uno, o varios de tus lunares, posee alguna de las características mencionadas, es necesario que puedas acudir a un especialista para su revisión. Durante los meses de enero y febrero, la Liga Contra el Cáncer viene realizando despistajes clínicos en sus centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727). Atenderán en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am. a 5:00 pm. y sábados de 8:00 am. a 11:00 am. Para agendar una cita puedes ingresar a la web www.sinproteccionelsolodanatodo.com o llamar a la central telefónica (01)204-0404.