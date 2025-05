Cambio Democrático: eximir de responsabilidad a Manuel Merino es un reflejo de blindaje

La vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, afirmó que el informe presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que exime de responsabilidad al expresidente Manuel Merino y los integrantes de su gabinete por los hechos de violencia ocurridos en el 2020, es un reflejo de un blindaje a favor de estos exfuncionarios.

Como se recuerda, en la víspera se pudo conocer el informe presentado en el subgrupo de trabajo por parte del congresista Alejandro Cavero (Avanza País), donde indica que no existe evidencia que las muertes de dos estudiantes hayan sido producidas por la Policía Nacional del Perú, contrastando con lo denunciado por el Ministerio Público.

«Esto es un reflejo de un blindaje que se viene, todo lo que se manifestó en campaña en su momento por algunos que ahora son congresistas, que dijeron que no se prestarían a la impunidad, vemos que de pronto un informe pretende investigar y corroborar mejor que el Ministerio Público», precisó en Canal N.

Luque indicó que antes de emitir este tipo de informes se debió haber habilitado al Ministerio Público para que Merino y otros exfuncionarios de su gestión, puedan responder ante la justicia.

«De lo que revisé en el informe se atreve a decir que, en este tiempo pequeño de corroboraciones, lo que dice el Ministerio Público no es cierto, que no se usó perdigones y otros objetos, lo que me parece lamentable para las víctimas», aseguró.

En ese sentido, señaló que esto provoca la sensación de que se está cubriendo a altos funcionarios, por lo que consideró conveniente reflexionar si es prudente que el Congreso de la República siga habilitando la investigación en este tipo de casos, si es que se seguirán viendo historias como el caso de los Cuellos Blancos.

Asimismo, precisó que la pronta aprobación de una denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, forma parte de una «indignación selectiva», donde se hace de manera rápida y sin mayor profundización de los marcos constitucionales, mientras que en otros temas donde el Ministerio Público presentó pruebas e indicios, no existe.

Audios

De otro lado, refirió que los audios difundidos donde se escucha a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sobre las acciones destinadas a una vacancia presidencial, «ahondan en este clima de desconfianza de falta de legitimidad al Congreso y no le hacen favor al país y a la democracia».

«Creo que existe una responsabilidad política y que no es la primera vez pues hay una serie de hechos como el caso de la alcaldesa y el trato que le dio, la reunión con una ONG, las supuestas declaraciones en España y ahora estos audios, hay un conjunto de temas que desde nuestra bancada consideramos que (María del Carmen Alva) no expresa y no representa de mejor manera al Congreso», aseguró.