Calvin Harris regresa en concierto a Lima!

Uno de lo más grandes productores y dj’s del mundo, CALVIN HARRIS vuelve a nuestra Capital para presentarse el próximo 24 de febrero en el campo del Estadio Nacional de Lima.

El dj británico quien estuvo encabezando el Fifa Fan Fest en el Mundial de Qatar 2022, está considerado por la Revista DJ Magazine cómo el Top 16 del mundo y tiene más de 27 hits como Top 10 en los principales charts de música.

Entre sus más sonados éxitos están «One need» , «I need your love», «Feels», «This is what your came for» entre otros.

Los tickets para poder disfrutar de los sets de CALVIN HARRIS salen en calidad de pre venta este Miércoles 14 de Diciembre y Jueves 15 de Diciembre con un 15% de descuento con Tarjetas de Interbank en la plataforma digital de Teleticket.