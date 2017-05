El congresista de Peruanos Por el Kambio, Carlos Bruce, aseguró que el ex presidente Alejandro Toledo no recibe ningún tipo de protección por parte del gobierno en su estadía en Estados Unidos, esto luego de conocerse que el ex mandatario participó como expositor en un diálogo público realizado en Nueva York.

“Alejandro Toledo no tiene ninguna protección por parte de gobierno de Kuczynski. El gobierno solamente pone a disposición la valija diplomática, las embajadas y todas las facilidades posibles para que la Fiscalía y el Poder Judicial, que son los que tienen el liderazgo en el proceso de extradición, puedan realizar su trabajo”, señaló el parlamentario.

Bruce hizo énfasis en que son la Fiscalía y el Poder Judicial los que realizan un trabajo independiente al Poder Ejecutivo. En ese sentido, el congresista afirmó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha colaborado eficientemente con proveer las facilidades posibles a dichos organismos.

“Nosotros esperamos que los procesos se realicen correctamente, pues este gobierno no ha puesto limitaciones para apoyar tanto a la Fiscalía, como al Poder Judicial en el tema de la extradición de Alejandro Toledo. Todo proceso será satisfactorio si tenemos un Poder Judicial independiente”, indicó el oficialista.

Asimismo, Bruce se refirió a la frase de Alejandro Toledo donde señala que “se vienen noticias muy fuertes”.

“Toledo es muy dado a anunciar noticias muy fuertes, pero cuando llega el momento no son tan fuertes o grandes como pregonaba”, declaró el parlamentario.

