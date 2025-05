Británico ofrece becas para docentes de inglés de primaria y secundaria

El programa consta de 3 cursos virtuales que se podrán llevar de manera gratuita.

Como parte de sus acciones de responsabilidad social, el Británico lanzó el programa ‘Británico Academy’, el cual consta de 400 becas dirigidas a profesores de inglés de colegios de todo el país a quienes se les brindará cursos sobre nuevas metodologías de enseñanza.

El objetivo de la institución es extender su alcance de apoyo social a lugares más alejados. Por ello, a través de su área de E-Learning y Proyectos Especiales, se ha encargado de desarrollar el contenido y diseñar los cursos.

“Queremos beneficiar a 400 profesores este año, lo cual tendrá un efecto multiplicador hacia sus alumnos. En total, estimamos que beneficiaremos a más de 5 mil personas”, sostuvo Gustavo Sánchez-Piérola, jefe de E-Learning y Proyectos Especiales del Británico.

Requisitos

Los requisitos para acceder al programa ‘Británico Academy’ son: ser profesor de inglés de primaria o secundaria y contar con disponibilidad para completar el curso seleccionado de manera asincrónica, cumpliendo con los plazos asignados. Los cursos son accesibles para cualquier persona que cuente con conexión a internet.

La evaluación se realizará a través de cuestionarios calificados y el estudiante obtendrá un certificado al finalizar el curso satisfactoriamente.

Gabriela Aguilar, Gerente de Responsabilidad Social del Británico, resaltó el impacto que buscan tener con sus proyectos de responsabilidad social. “Nuestra idea es ir formando una comunidad de profesores a quienes podamos apoyar con los cursos, con información y que vean en el Británico un apoyo para el desarrollo de sus actividades como profesores de inglés”.

El programa está conformado por 3 cursos, los cuales se abren todos los meses y son 100% virtuales. El primer curso ‘Introduction to English Language Teaching’ brindará a los docentes una mirada general de los principios de enseñanza que ayudará a sus estudiantes a adquirir el idioma de forma más eficiente. El segundo, ‘Technology in the English Classroom’ dará a conocer diferentes páginas web para incluir la tecnología en clase, donde se encontrará material interactivo para practicar grammar, reading, writing y listening.

Finalmente, en el tercer curso ‘Teaching English to Young Learners’ se revisarán diferentes factores involucrados en el aprendizaje de inglés en niños y jóvenes, los cuales ayudarán a tener una planificación de clases de manera eficaz.

Los profesores interesados en acceder a la beca pueden encontrar mayor información en el sitio web del Británico, donde incluirá también un formulario para inscribirse. Una vez completado el formulario, el docente será contactado por el Británico para corroborar la información, brindarle los datos de acceso a la plataforma e informarle sobre la fecha límite para desarrollar el curso. Para mayor información escribir a rsocial@britanico.edu.pe