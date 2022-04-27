Brasil: Lula llamó “estúpido” a Bolsonaro por indultar a diputado que amenazó a jueces de la corte suprema

Lula llama “estúpido” a Bolsonaro; ¿Cuál fue la razón?

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha llamado este martes de “estúpido” al presidente Jair Bolsonaro, por indultar al diputado Daniel Silveira tras ser condenado a más de ocho meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación, esto para ostentar cargos políticos por amenazas a los jueces del Tribunal Supremo.

“Creo que Bolsonaro fue estúpido cuando tomó esta decisión (…) porque cree que es una gracia misma, no un beneficio jurídico, sino gracia desde el punto de vista de las risas. Creo que es un mediocre”, valoró.

En ese sentido, el expresidente brasileño acusó a Bolsonaro de querer dirigir la agenda política, aunque ello signifique “salir en el telediario” por cualquier motivo, ya sea bueno o malo. “Tal y como es, puede ser malo lo que a él en verdad le gusta”, dijo.

La semana pasada, en menos de 24 horas, Bolsonaro otorgó el indulto a Silveira, aliado del Partido Laborista Brasileño por Río de Janeiro, incluso antes de que este presentara recurso para apelar un fallo con el que se le sentenció a ocho años y nueve meses de cárcel por insultos y amenazas a los magistrados del Supremo.

El indulto otorgado por Bolsonaro libera a Silveira de recalar en prisión, no así de la pena de inhabilitación para presentarse a un cargo público durante el tiempo que dure la sentencia. A su vez, deberá también hacer frente a la multa económica de cerca de 192.000 reales (37.800 euros).

El juez del Supremo que ha llevado la causa, Alexandre de Moraes, confirmó este martes que Bolsonaro está en disposición de presentar el indulto, que le libraría de entrar en prisión, pero no así de las otras penas, multa económica e inhabilitación política.

No obstante, De Moraes señaló que el Tribunal Supremo se guarda todavía la prerrogativa de analizar si el indulto puede aplicarse a pesar de que la sentencia no es firme y que en todo caso no afectaría a su inhabilitación política, detalla el periódico brasileño O Globo.

Lula confirmó candidatura presidencial

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva confirmó el martes 19 de abril su candidatura para competir por su tercer mandato, donde semana tras semana se ha mostrado cada vez más entusiasta y motivado en la precampaña.

Aunque el plazo oficial para registrar las candidaturas es hasta el 20 de julio, el exmandatario se anticipó y confirmó lo que prácticamente sería un hecho, la oficialización de su campaña para competir por la Presidencia de Brasil.

El expresidente dijo la semana pasada que si vuelve al poder en 2023 creará un ministerio para los temas indígenas, al discursar ante una emblemática concentración de pueblos originarios en Brasilia.

Lula es el favorito para las elecciones de octubre, en las que según los sondeos enfrentará en la segunda vuelta al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Pese a que la campaña no arrancará oficialmente hasta agosto, el expresidente izquierdista (2003-2010) ha ido adoptando cada vez más un tono electoral en sus apariciones públicas.

“Si creamos el Ministerio de la Igualdad Racial, de los Derechos Humanos, de la Pesca, ¿por qué no podemos crear un ministerio para discutir los temas indígenas?”, dijo en el Campamento Tierra Libre, un evento anual que reivindica los derechos indígenas.

“Ese ministerio tendrá que asumirlo uno de ustedes, no un blanco como yo”, añadió, entre aplausos, vistiendo un collar multicolor de mostacillas con la imagen de un guacamayo.

Fuente: Agencia Nodal | Semana