Boric compromete apurar definición de gabinete paritario sumando a independientes y partidos

Por dos horas se reunieron ayer en La Moneda el presidente electo, Gabriel Boric, y el actual mandatario, Sebastián Piñera, oportunidad en que iniciaron las coordinaciones del traspaso de cargo y el futuro gobernante se comprometió a apurar la definición de su gabinete.

Boric llegó acompañado de su entorno más cercano: el diputado Giorgio Jackson y su jefa de campaña, Izkia Siches, quienes fueron recibidos por el ministro vocero, Jaime Bellolio. Al encuentro se sumaron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el de la Segpres, Juan José Ossa.

Tras la reunión, Boric recordó que Piñera en su segundo mandato nombró a su gabinete el 22 de enero, o sea un mes después de la elección. “Espero no superar ese plazo”, sentenció. Y agregó: “Estamos conscientes que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos le pueden gustar o no, pero es importante tener certidumbre en lo que viene” y, por lo tanto, dijo actuar en consecuencia. Precisó que, por ahora, no tiene nombres que informar. “Estamos iniciando las conversaciones”, explicó.

Si bien espera que la búsqueda sea rápida, afirmó que “hay que llevar adelante un proceso de chequeo y contra chequeo para no equivocarse, porque también la confianza y la visión de Chile hacia el mundo está en juego”.

Sobre la lógica detrás del futuro gabinete, dijo que no va a retroceder del criterio paritario. “Las mujeres van a ser protagonistas”, prometió. Comentó que ya conversó con los partidos políticos, pero aclaró que “esto no será una lógica de cuoteo o imposición. Es una facultad exclusiva y excluyente del presidente el nombrar a sus ministros y eso se va a mantener”. También señaló que buscará “a los mejores” sean de partidos, independientes o de regiones.

Las primeras carteras

Para el futuro gabinete se menciona la posibilidad de que Boric nombre en una primera etapa a algunos ministros en clave, como Hacienda, donde la economista Andrea Repetto se menciona como una opción. En el comando afirman que no se ha contactado a ningún colaborador para un puesto específico y solo se les pidió disponibilidad la noche del domingo para la etapa que viene.

Repetto es parte del consejo asesor económico del ahora presidente electo, el cual ha seguido conversando sobre los acontecimientos de la jornada y celebrando el triunfo del domingo, pero sin un nuevo mandato de trabajo. Los posibles nombres tampoco son algo que manejen los equipos económicos, e incluso hay quienes bromean con que se han enterado más por la prensa que por las conversaciones de las que participan.

Eso sí, los grupos se volverán a reunir esta semana -como lo hacían antes del triunfo- porque “no hay tiempo que perder”. De hecho, el equipo de plan de gobierno fue citado a una reunión el miércoles, sin mayores detalles de lo que se abordará. Una expectativa es que se les encomiende empezar a trabajar en carpetas específicas para los ministerios, y que se presente una nueva estructura de operación.

Otras carteras que podrían ser dados a conocer en una primera etapa son el ministerio del Interior, donde incluso se menciona a Siches o Jackson, que también se rumorea en la Segpres o como jefe de asesores del segundo piso. A quien tendrá que nombrar prontamente Boric es a su subsecretario del Interior, que -según la tradición- es el primer funcionario del nuevo gobierno y encargado de la coordinación del traspaso de mando al acceder a “las llaves de La Moneda”, rol que cumplió al inicio de este gobierno Rodrigo Ubilla (RN).

También se menciona al senador Carlos Montes (PS), quien se perfila para la Segpres o Vivienda, pero cercanos a él han señalado que no es seguro que quiera seguir como ministro luego de tres décadas como parlamentario.

Boric relevó, tras la cita con Piñera, que el encuentro protocolar “tiene un carácter de Estado, de continuidad más allá de las diferencias políticas que a veces pueden ser muy grandes, pero el Estado de Chile sigue siendo uno”.

Explicó que conversaron de política exterior “donde es importante tener una política de continuidad en las relaciones internacionales, materias sobre la pandemia y la importancia de la reactivación económica, materias presupuestarias y no podía dejar de plantear la tremenda preocupación porque no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos”.

Fuente: Agencia Nodal/Diario Financiero