Bodegas: ¿Qué hacer para conservar a tus clientes?

¿Te ha pasado que cuando alguien se acerca a tu bodega, levanta la mirada, observa todos los productos y luego se va?, ¿O que después de algún tiempo tus clientes no regresan y no sabes por qué? Tal vez no te has percatado de que algo lo ahuyentó y nunca analizaste qué pasó.

Conocer a tus clientes e identificar sus necesidades, además de saber cómo mejorar su experiencia de compra, son algunas de las claves para el éxito de tu emprendimiento. Por eso es importante que la relación con las personas que acuden a tu bodega vaya más allá del solo proceso de compra de un producto.

Susana Ruiz, administradora de la bodega “La Esperanza” y representante de El Callao de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), te comparte algunos “secretitos” para ayudarte a conservar a tu clientela. Toma nota:

1. Lo que más aprecian tus clientes al momento de comprar es la atención rápida, el factor tiempo es muy importante para todos y estar atentos cuando el cliente llega a comprar, te permitirá identificar si tiene prisa. Asegúrate de que tú y/o tu equipo de atención al cliente sea siempre amable y respetuoso.

2. Contar con varios métodos de pago (sobre todo digitales) hará que la experiencia de tu cliente le resulte más práctica. Cada vez hay más personas que realizan sus pagos desde un aplicativo móvil y/o con tarjeta virtual y, si no los tienes activos, los clientes se pueden ir a otra tienda que sí los tenga, haciéndote perder la oportunidad de generar una venta.

3. Recuerda que todo entra por los ojos. Por eso, mantén un ambiente limpio que transmita orden y acompáñalo con música alegre (pero a volumen moderado), que contagie alegría a tus clientes. Tú mejor que nadie los conoce y si no, obsérvalos y mira cómo reaccionan durante su compra en tu bodega.

Mantener a tus clientes felices y satisfechos asegura su fidelidad en el largo plazo. Si quieres encontrar más tips, talleres gratuitos e información que te ayude a fortalecer tu negocio, sigue e ingresa a la página de Agremub en Facebook https://www.facebook.com/agremubperu