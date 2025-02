Boca Juniors: ¿Qué posibilidades hay de que Cueva y Guerrero jueguen en Argentina?

La prensa de ese país afirman que ambos jugadores de la selección están en la agenda de Riquelme. Christian Cueva y Paolo Guerrero podrían coincidir en el Boca Juniors.

Boca Juniors de Argentina se ha convertido en un buen destino futbolístico de jugadores peruanos porque comienza a interesarse por fichar a más futbolistas de la selección nacional. Ya tiene en sus filas a Carlos Zambrano y Luis Advíncula, ahora los nombres que suenan fuerte son los de Paolo Guerrero y Christian Cueva, quienes ven con buenos ojos sus llegadas a uno de los equipos más poderosos del Sudamérica.

En caso de Christian Cueva, medios argentino han revelado que el propio vicepresidente del Boca Juniors, Juan Ramón Riquelme ha mostrado su interés de llevarlo a su equipo la próxima temporada.

Según el periodista Martín Costa, de TNT Sports, en el programa Halcones y Palomas, dio a conocer que Cueva llegaría a ocupar la plaza de extranjero que dejaría el colombiano Edwin Cardona, quien recientemente fue sancionado por un supuesto acto de indisciplina.

Para darle más argumentos a la noticia el periodista señala de la llamada de Riquelme hizo al propio Cueva y la cual se dio hace unos días y que, en aquella conversación, el vicepresidente xeneize le preguntó al mediocampista de la selección peruana si le interesaba jugar en Boca Juniors. «El jugador dijo que sí», comentó Costa.

Recordemos que, en abril de 2020, Cueva declaró en Radio Ovación que es hincha de Boca Juniors. «Soy hincha de Boca, pero no igual como Alianza porque es lo más grande para mí. Ambos equipos son del mismo perfil», dijo en aquella oportunidad el actual jugador del Al-Fateh.

De otro lado, Paolo Guerrero también es un elementos que interesa al conjunto argentino y eso se deja ver en la llegada de Jorge «Patrón» Bermudez, actual directivo de Boca Junior, y al médico «xeneize» a Lima para reunirse con el goleador histórico de la selección peruana, ya que se encuentra en la Villa Deportiva Nacional entrenando en busca de recuperarse de manera total.

«Boca Juniors, al ser un club serio, creo que no iba a venir solo el médico del club a ver a Paolo Guerrero, entonces envió a un directivo como el ‘Patrón’ Bermúdez con él. Imagino que ha sido de esa manera. La reunión del ‘Patrón’ la pactó Paolo Guerrero, fue un tema personal de él. Ha conversado con Néstor Bonillo sobre médicos que lo pudieran ver y Néstor le comentó sobre el doctor de Boca Juniors. Estuvieron en Videna», dijo el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas.

Ante esa posibilidad, el propio Guerrero manifestó que se encuentra estudiando muchas ofertas y una de ellas es la de Boca Junior. Aseguró que su objetivo primordial es fortalecer pierna para que su rodilla pueda estar al cien por ciento.

«Yo no descarto ninguna posibilidad. Me preguntas de Boca, el cual tengo mucha admiración, pero yo no descarto ninguna posibilidad», indicó a una entrevista a El Comercio el jugador de 37 años.

Fuente: Agencia Andina