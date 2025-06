Beder Camacho descarta que haya tenido que ver con fuga de Bruno Pacheco

El subsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, descartó hoy haber participado en la fuga de Bruno Pacheco, al tiempo que se mostró sorprendido por dicha afirmación supuestamente realizada por quien fuera secretario general de Palacio.

En ese sentido, Camacho sostuvo que no cometió ningún delito y que, por tal razón, no tendría que encubrir a nadie y menos emprender una fuga de la justicia.

“Estoy sorprendido. No tengo nada que ver en la fuga del señor (Bruno) Pacheco. No tengo nada de qué preocuparme. Tengo la conciencia limpia y estoy presto a colaborar con la justicia, porque no he hecho nada ilegal”, manifestó a Radio Exitosa.

Sostuvo que lo único que hizo hasta el momento es trabajar «de manera transparente y honrada» para colaborar con el país.

“Estoy acá, tengo hijos que están estudiando en la universidad, trabajo de manera transparente y honrada, vivo de un sueldo de un funcionario público», refirió.

Asimismo, Camacho afirmó que no cuenta con los medios necesarios como para haber permitió la fuga de Bruno Pacheco, tal como algunas señalan algunas informaciones periodísticas.

De igual modo explicó que de haber tenido conocimiento de la ubicación del ex secretario general de Palacio lo hubiera notificado, pues encubrir dicha información es un delito.

Como es de conocimiento público, esta mañana la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó que el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco se entregó a la justicia.

Fuente: Agencia Andina