Beca 18-2022: Preseleccionados tendrán dos oportunidades para ganar una de las 5000 becas

El primer momento de postulación por la beca será del 4 de enero al 1 de marzo del próximo año.

Para postular por la beca, preseleccionados deberán primero haber logrado ingresar a una institución de educación superior elegible.

Los preseleccionados del concurso Beca 18, convocatoria 2022, tendrán dos oportunidades para ganar una de las 5000 becas, que les permitirá estudiar becados por el Estado peruano una carrera en las mejores universidades, institutos o escuelas de educación superior del país que ellos elijan, recordó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Los talentos preseleccionados se encuentran en la Etapa de Selección de ganadores del concurso, en donde tendrán dos momentos para postular por la beca. En el primer momento se otorgarán 2000 becas y la postulación será del 4 de enero al 1 de marzo del 2022; mientras que en el segundo momento se entregarán 3000 becas, y la postulación se realizará del 28 de marzo al 29 de abril próximo.

Es importante destacar que los postulantes que resulten no seleccionados, así como los no aceptantes y no aptos del primer momento de postulación, podrán volver a postular en el segundo momento. Es decir, tendrán dos oportunidades para ganar la beca y mayores opciones para elegir dónde estudiar su educación superior.

¿Qué requisitos deben cumplir los preseleccionados para postular a Beca 18-2022?

Haber ingresado a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible para iniciar estudios en el año académico 2022. (contar con la constancia de ingreso). Haber culminado la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE).

En el caso de la Beca 18 Ordinaria el postulante debe haber egresado de la EBR o EBA, como máximo en los años 2018, 2019 o 2020, con excepción de las personas que acrediten discapacidad.

Para el caso de Beca 18 Ordinaria encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh del Midis.

En caso no se cubra la totalidad de becas ofrecidas en el primer momento de postulación, estas se redistribuirán en el segundo, en estricto orden de mérito y de acuerdo al procedimiento de selección contemplado en las bases del concurso. Ello, siempre que dicha redistribución no implique superar el presupuesto programado inicialmente.