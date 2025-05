Balotaje en Colombia: Gustavo Petro recibe el apoyo del excandidato Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria: ‘Petro representa la opción de cambio más institucional’

El excandidato presidencial y miembro de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, decidió su voto para Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Así lo anunció este jueves quien también fue exministro de Salud.

“Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes son mayores con Rodolfo Hernández”, aseguró Gaviria.

Quien también dijo que Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio: “ha respetado el debate, ha presentado ideas, ha hecho propuestas. Rodolfo no. Desde un punto de vista democrático me parece cuestionable una campaña que simplemente (solamente) apela a un discurso anticorrupción eficaz, pero oportunista”.

El excandidato presidencial hizo fuertes críticas a la campaña del ingeniero Hernández: “He criticado por muchos años la demagogia anticorrupción, me parece oportunista e inconveniente, acaba con la confianza en las instituciones, va minando poco a poco la idea de la democracia, todo en busca de un interés electoral. La lucha contra la corrupción necesita fortalecer el Estado no desmontarlo”.

Asimismo, se pronunció sobre algunas de las propuestas de los dos candidatos actuales: “Rodolfo Hernández tiene también una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal que no está basada en un entendimiento profundo de la economía. Gustavo Petro, por el contrario, es consciente de la necesidad de un ajuste fiscal, se ha tomado en serio el problema de las finanzas públicas. Sus ideas sobre la reforma tributaria tiene que concretarse y mejorarse por supuesto, pero apunta en el sentido correcto. Algunas de las ideas de Rodolfo Hernández son meras charlatanería.»

Gaviria también dijo que le preocupa la posición de Gustavo Petro sobre la salud, “así lo he manifestado muchas veces. Una estrategia de atención primaria no es un reemplazo al sistema de salud, nuestro sistema hay que fortalecerlo no acabarlo. También me preocupan algunas propuestas sobre el manejo económico seguiré aportando ideas al respecto contribuyen a fortalecer la agenda de cambio que necesita Colombia. Como lo dije durante la campaña, un eventual gobierno de Gustavo Petro tendrá un gran peligro; la ineficacia el no ser capaz de llevar a cabo las reformas que el país demanda. No lo veo como una amenaza institucional o democrática creo, incluso, que su figura, su capacidad de darle voz a los jóvenes, a quien menos tienen que perder nuestra sociedad, fortalece y legitima nuestra democracia”.

Por último, afirmó: “Mi voto será entonces por Gustavo Petro. Seguiré aportando con independencia crítica, coherencia, decisión a la construcción de una sociedad más justa, más decente y más digna”.

“Gracias Alejandro Gaviria por tu apoyo. Conformaremos el mejor equipo económico para sacar a Colombia de la crisis y lograr su mejor y más alta prosperidad”, respondió el candidato presidencial Petro.

Fuente: Agencia Nodal | El Tiempo