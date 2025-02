¡Atención! Toque de queda será de 1 am a 4 am en Navidad y Año Nuevo

El toque de queda será de 1 a.m hasta las 4 a.m durante Navidad y Año Nuevo en Lima Metropolitana, Callao y en todas las regiones del país que no se encuentren en nivel de alerta alto de la covid-19, anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

«La hora de circulación o toque de queda para la Navidad y Año Nuevo será a partir de la 1 de la madrugada hasta las 4 (de la madrugada). Recordemos que antes era hasta las 2 a.m. Salvo en las provincias que tienen un nivel de alerta alto, que es donde hemos encontrado mayor cantidad de contagios. En esos lugares es a partir de las 11 de la noche», precisó.

En esa línea, adelantó que mañana viernes se publicará en el Diario Oficial El Peruano, la norma donde se establecen restricciones más estrictas como el cierre de fronteras y aquella que indica que las empresas donde laboren más de 10 trabajadores, éstos deben presentar su carnet con la vacunación completa.

«Los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los delivery, solo podrán operar si acreditan haber recibido su esquema completo de vacunación, en el Perú o en el extranjero. Se mantiene la medida que para poder acudir a lugares públicos cerrados se debe presentar el carnet o el código QR de doble vacunación», anotó.

Asimismo, dijo que, a partir del 10 de diciembre, no podrán viajar por tierra o por aire las personas mayores de 18 años que no presenten su carnet de vacunación con las dos dosis y su prueba molecular tomada 48 horas antes.

En otro momento, Cevallos informó que la esposa del peruano que fue detectado con la variante ómicron en Japón se encuentra en en el Perú y presenta síntomas del covid-19, por lo que está aislada.

Agregó que aún no se puede precisar si el ciudadano peruano contrajo la variante ómicron en el Perú, porque además viajó a Brasil y a Qatar antes de arribar a Tokio.

Fuente: Agencia Andina