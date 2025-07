¡Atención, preseleccionado de Beca 18-2023! Recuerda hasta cuándo puedes postular a una de las becas integrales

Los postulantes preseleccionados tienen dos oportunidades para postular.

Si eres uno de los preseleccionados de Beca 18, convocatoria 2023, recuerda que debes postular a la Etapa de Selección de ganadores para competir por una de las 5000 becas integrales que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, y que te permitirá estudiar una carrera profesional con todos los gastos pagados por el Estado peruano. Revisa cuáles son las fechas claves para participar del concurso.

Para postular, debes contar primero con tu constancia de ingreso a una universidad, instituto o escuela de educación superior elegible para el concurso. La relación de estas instituciones está publicada en la página web del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-18. Además, tendrás que presentar tu certificado de estudios del colegio, que contenga las notas de todos los grados de la secundaria, y que acredite que culminaste la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR), Alternativa (EBA) o Especial (EBE).

La Etapa de Selección se divide en dos momentos u oportunidades. Cada uno tiene una fase de postulación, validación y subsanación, y publicación de los resultados:

Primer momento: Postulación: hasta el 2/3/2023 Subsanación de expedientes: del 15/2/2023 al 9/3/2023 Publicación de seleccionados: 20/3/2023 Aceptación de la beca: del 21/3/2023 al 28/3/2023 Publicación de becarios: a partir del 22/3/2023

Segundo momento Postulación: del 30/3/2023 al 28/4/2023 Subsanación de expedientes: del 25/4/2023 al 5/5/2023 Publicación de seleccionados: 18/5/2023 Aceptación de la beca: del 19/5/2023 al 26/5/2023 Publicación de becarios: a partir del 22/5/2023



Esta división busca dar más oportunidades a los postulantes para alcanzar la beca. Aquellos que no hayan postulado en el primer momento o resulten no seleccionados o no aptos, o decidan no aceptar la beca, podrán volver a postular en el segundo momento con la misma institución de educación elegida o con la constancia de ingreso a otra. Además, las fechas se alinean a las de la mayoría de los exámenes de admisión de las principales universidades, institutos o escuelas del país.

Recuerda que no hay un puntaje mínimo para ganar la beca. La selección de ganadores será por modalidad de postulación y en estricto orden de mérito. De acuerdo con las bases de la convocatoria, el 0.5 % del número total de becas se otorgarán a quienes hayan acreditado discapacidad. Además, los que postulen con la constancia de ingreso a una institución de educación superior pública tendrán más puntaje, en comparación con los que compiten con otros tipos de instituciones educativas. Para este grupo estará dirigido, como mínimo, el 20 % del total de becas.

Puedes postular de forma gratuita y virtual por la página web del concurso. Tras ello, debes estar pendiente de tu buzón electrónico del Sibec, ubicado en el módulo de postulación de selección, al ser el canal directo por el cual el Pronabec te informará sobre alguna observación o notificación de tu proceso.