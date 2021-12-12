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Asociación Alfa y Omega…el fin de una era.Por: Peregrino Cruz Paz.

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Fin de la era cristiana.

EL PERÚ ES UN PAIS BIBLICO, ESTA EN LA BIBLIA.  ESDRAS CAP. 2 VERSICULO 55. DICE,  A LOS HIJOS DE PERUDA. SIGNIFICA QUE AL FINAL DE LOS TIEMPOS DE PRUEBA DE VIDA EN ESTA PARTE DEL PLANETA LLAMADO PERÚ SE NOS DARIA UNA PARTE DEL CONOCIMIENTO UNIVERSAL. 

ESA DIVINA PROFECIA SE ESTA CUMPLIENDO, SE NOS DEJO 4 MIL DIVINOS ROLLOS.  PERU, ES UN PAIS PROFETICO Y SALE LA MAS GRANDE REVELACION PARA TODO EL PLANETA.  PERÚ, SIGNIFICA PADRE ETERNO REY DEL UNIVERSO.  EN SÁNSCRITO, SIGNIFICA LA NACIÓN QUE GUIA.  PRECISAMENTE DEL PERÚ, SALE EL DIVINO CONOCIMIENTO DE DIOS PARA TODO EL PLANETA.

NO SOMOS APOCALIPTICOS, SOMOS UN GRUPO DE SERES ESTUDIOSOS Y TRABAJADORES, INTELECTUALES QUE DIFUNDIMOS, PROPAGAMOS, EXPANDIMOS Y TAMBIEN DEFENDEMOS LA DIVINA VERDAD UNIVERSAL, QUE VIENE DEL DIVINO PADRE PARA CONDUCIRNOS HACIA LA VERDAD TOTAL.

TENEMOS PRUEBAS, EVIDENCIAS PALPABLES, COMPROBABLES Y VERIFICABLES QUE DIOS EXISTE, EXISTIÓ Y EXISTIRA. SE COMPRUEBAN CON BASE BIBLICA Y CON BASE CIENTIFICA QUE HAY VIDA INTELIGENTE, QUE NO ESTAMOS SOLOS EN EL INFINITO UNIVERSO DE DIOS, QUE DE EN EPOCA EN EPOCA SOMOS VISITADOS POR NUESTROS HERMANOS MAYORES, Y DIOS TAMBIEN DE EPOCA EN EPOCA ENVIA MENSAJES, REVELACIONES PARA HACER AVANZAR A SUS HIJOS, EN EL PLANO MORAL, MENTAL, ESPIRITUAL, CULTURAL, SOCIAL, MATERIAL, ETC, ETC. 

A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EN REALIDAD EL MUNDO NO SE VA A ACABAR, EL MUNDO SE VA A TRANSFORMAR.  EL 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 TERMINA UNA ERA Y COMIENZA UNA NUEVA ERA, TERMINA UN CICLO Y COMIENZA UN NUEVO CICLO, TERMINA UN TIEMPO Y COMIENZA UN NUEVO TIEMPO. TERMINA LA MALAMENTE LLAMADA ERA CRISTIANA. PERÚ, ES UN PAIS ELEGIDO POR DIOS PARA UNA REVELACION ESPIRITUAL, LA DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA.

COMIENZA LA DIVINA ERA DEL CORDERO DE DIOS, UNA ERA DE MARAVILLAS Y PRODIJIOS JAMAS VISTAS, TERMINA LA NOCHE DE LOS TIEMPOS Y COMIENZA LA LUZ INTELECTUAL, EN OTRAS PALABRAS, TERMINA LA ERA DE LA IGNORANCIA Y COMIENZA LA ERA DEL CONOCIMIENTO UNIVERSAL, ESE ES EL SIGNIFICADO DE EL ALFA Y LA OMEGA, EL PRINCIPIO Y EL FIN DE LAS COSAS, EL PRINCIPIO Y EL FIN DE UNA FORMA DE VIVIR. 

SIGNIFICA QUE DIOS EL PADRE ETERNO INICIA UNA FORMA DE VIDA CON DOCTRINA Y TODA FORMA DE DOCTRINA LA TERMINA CON DOCTRINA, TODO EL SISTEMA DE VIDA LO TERMINA CON DOCTRINA, COMO LO ESTA HACIENDO ACTUALMENTE Y LA GRAN MAYORIA NO SE DA CUENTA, TODO ESTO SE ESTA CUMPLIENDO, TAL COMO ESTA ESCRITO, TAL COMO ESTA SUCEDIENDO EN LOS LLAMADOS TIEMPOS MODERNOS O CONTEMPORANEOS.

ENTONCES, HERMANOS SE ENTIENDE Y SE COMPRENDE QUE EL JUICIO FINAL NO ES LA DESTRUCCION FISICA DEL PLANETA TIERRA PORQUE DIOS NO DESTRUYE SU OBRA NI PERMITE QUE SE LA DESTRUYAN, COMO YA LO ESTAN HACIENDO LOS PREDADORES HUMANOS, SERES INCONSCIENTES QUE HIPOCRITAMENTE SE HACEN LLAMAR CRISTIANOS, SON SERES DESTRUCTORES, HERMANAS, HERMANOS. 

ENTONCES, EL FIN DEL MUNDO O JUICIO FINAL CORRECTAMENTE INTERPRETADO ES EL FIN DEL MUNDO MATERIAL O FIN DEL MUNDO MATERIALISTA, MAS CONOCIDO COMO SISTEMA DE VIDA CAPITALISTA, BASADO EN LAS LEYES DE ORO.  EL FIN DE UN MUNDO INJUSTO Y DESIGUAL. EL FIN DE UN MUNDO CORRUPTO E INMORAL, SE REFIERE AL FIN DE UN MUNDO SEUDOCRISTIANO, DE UN MUNDO DIVIDIDO Y CONFUNDIDO, DE UN MUNDO HIPOCRITA E INMORAL, FIN DE UN MUNDO AMBICIOSO Y EXPLOTADOR, FIN DE UN MUNDO DESIQUILIBRADO E INMORAL.

EL FIN DE UN MUNDO QUE VIOLA Y PISOTEA LAS LEYES Y MANDATOS DEL UNICO DIOS VIVIENTE QUE DA Y QUITA LA VIDA.  ASI COMO CAYERON LOS FARAONES, ASI COMO CAYERON LOS ROMANOS, ASI CAERA LA BESTIA CAPITALISTA CUYO SIMBOLO ES EL AVE DE LA RAPIÑA.

ENTONCES, HERMANOS, HERMANAS, LO QUE TENEMOS QUE HACER ES REPAZAR EL DIVINO EVANGELIO, LAS SAGRADAS ESCRITURAS, QUE CONTIENEN LA PALABRA DE DIOS.  AHORA SI NO TENEMOS LA HABILIDAD MENTAL, SI NO TENEMOS LA CAPACIDAD INTELECTUAL DE ENTENDER Y COMPRENDER EL CONTENIDO DEL DIVINO EVANGELIO. NO ES TAN FACIL ENTENDERLO, PERO CON LA DIVINA AYUDA DE DIOS, SE ENTIENDE, SE COMPRENDE.

NADIE NACE SABIENDO, NADIE NACE GRANDE, PARTIMOS DE LA INOCENCIA EN LA MEDIDA QUE VAMOS DESARROLLANDONOS, LOGRANDO EL USO DE LA RAZON, VAMOS DESARROLLANDO OTRAS VIRTUDES, Y VAMOS ENTENDIENDO Y COMPRENDIENDO.  UN POQUITO MAS DE ESFUERZO SE ENTIENDE MAS SE COMPRENDE MEJOR.

CUANDO USTEDES VEAN QUE LA CIUDAD DE ARICA SE HUNDIÓ Y SÓLO QUEDÓ UNA MUY PEQUEÑITA ISLITA, SERÁ EL INICIO DEL FIN ANUNCIADO POR EL DIVINO MAESTRO Y PARA LOS QUE QUEDEMOS CON VIDA, PODRÁN ACERCARSE A LA AV. JOSÉ GÁLVEZ 1775 – LINCE PARA MAYOR INFORMACION EN CUANTO A SUS INQUIETUDES.

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