Argentina: Organismos de DDHH le reclaman al presidente que indulte a Milagro Sala a siete años de su detención

Indulto a Milagro Sala: “No sólo es legal, sino necesario”

Por Laura Vales y Melisa Molina

Se cumplen siete años de la detención arbitraria y política de la dirigente social jujeña, Milagro Sala, quien le dijo a Página12 que espera que el presidente Alberto Fernández “tenga la valentía de decidir su libertad”. Los organismos de derechos humanos hoy darán una conferencia de prensa en ATE Capital para insistir con el pedido. Más allá de eso, en la reunión que los organismos tuvieron la última semana de diciembre con el Presidente en Casa Rosada, Fernández le pidió a los abogados del grupo que le presenten ideas sobre cómo podría él intervenir en el asunto, por más que se trate de una cuestión provincial –AF dice que no puede indultarla por ese motivo–. Según comentaron a este diario algunos participantes de la reunión, durante todos estos días un equipo jurídico de primer nivel trabajó en el tema y recabó información para ofrecerle a Fernández algunas opciones posibles y que, de ese modo, el mandatario pueda indultarla. La idea de ellos es poder reunirse con el Jefe de Estado esta semana y presentarle los resultados. Más allá de los argumentos, la definición de indultarla o no “será una decisión política que está solo en sus manos”, aclaran.

Los organismos de derechos humanos tienen una postura definida: “Siempre vamos a salir a demostrar abiertamente a la sociedad nuestra indignación por la prisión de Milagro. Si el Presidente puede indultarla -él dice que no puede, yo no soy abogada, no lo sé-, pero si hay alguna salida lo instamos a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, recupere la libertad”, dijo Estela Carlotto a Página/12. “Cómo no vamos a exigir, no pedir, exigir el indulto y la libertad para Milagro”, dijo Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Otros referentes pusieron en el centro de la argumentación la obligación del Estado nacional de proteger a los ciudadanos de persecuciones armadas, frente a la que los acusados quedan sin garantías de una defensa justa, ya que su objetivo real no es hacer justicia sino aplicar un castigo ejemplificador.

La conferencia de prensa fue convocada para las diez de la mañana en la sede de ATE Capital, contará además con la presencia de referentes sociales, políticos y de la cultura.

Los argumentos jurídicos

El grupo de abogados que trabajaron en la propuesta, argumentarían a Fernández, entre otras cosas, que el sistema internacional de derechos humanos y particularmente el Tratado de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de DDHH, establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un estado provincial obligan al estado nacional a tomar las medidas reparatorias correspondientes. Es decir, ellos explican que tanto las Naciones Unidas como la OEA interpelan al Estado Nacional y no a los estados provinciales. Por eso mismo considerarían que es el Estado Nacional uno de los corresponsables de lo que ocurrió y ocurre en la provincia de Jujuy.

“Los tratados tienen rango constitucional”, aclaran y además resaltan que se trata de “un problema humanitario gravísimo” que necesita la intervención política del Presidente porque la salud de Milagro Sala se ha complicado en el último tiempo. “Hay que hacer una interpretación en favor del menos favorecido y de la persona que está sufriendo”, expresó una integrante de los organismos de derechos humanos. Lo que los abogados presentarían a Fernández es “una propuesta de decreto”. Sin embargo, especifican que no quieren adelantar detalles hasta encontrarse con el Presidente y poder transmitírselo a él. “Quisimos colaborar para alcanzar, más temprano que tarde, la libertad de Milagro, el modo después lo verá bien el Presidente”, explicaron abogados que estuvieron trabajando en el tema.

En una carta que presentó el Comité para la Libertad de Milagro la semana pasada, explicaron que “lo que estamos pidiendo en este momento lxs ciudadanxs es que la autoridad presidencial defienda a su sociedad de la discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder”. Argumentaron que “desde el inicio del actual gobierno de la provincia de Jujuy, su Poder Judicial ha sido un apéndice del Poder Ejecutivo; que desde la detención de Milagro la persecución se centró en armar causas o exhumar las prescriptas; que se ignoraron las pruebas ofrecidas por la defensa y se sometió a lxs encausadxs a citaciones en el tribunal sin conocimiento de sus abogados defensores; que no se garantizó en los sitios de detención la seguridad ni la atención de la salud de lxs dirigentes hostigadxs y que se incumplieron en forma reiterada las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Los pedidos por Milagro

“Instamos al presidente, porque con él tenemos mucha confianza, hablamos mucho, a que si es posible lo haga, lo antes que pueda para que Milagro goce de libertad. Yo no soy abogada, no sé qué impedimento puede existir para que un Presidente la indulte, pero creo que hay que buscarle una vuelta. Una vuelta sana, una vuelta digna, honesta, pero una vuelta para que se termine con esta persecución violenta, este martirio que está sufriendo Milagro por haber ayudado a su pueblo”, dijo Estela Carlotto a este diario.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que conocieron a Milagro “por las grandes tareas que estaba haciendo; ella concurría a Buenos Aires asiduamente y la apoyamos sobremanera, porque era una persona muy sencilla, muy humilde, que no disponía de medios pero que los conseguía. Sabíamos que estaba trabajando con la gente más pobre para darles bienestar y que merecidamente vivan en casas y no en chozas, en fin: todo lo que la historia contó y se sabe y es verdad. Evidentemente el gobernador (Gerardo Morales) no lo consideró cómodo para su proyecto y empezó a perseguirla hasta ‘encontrarle’, entre comillas, delitos inexistentes”.

Sobre el apoyo de los organismos, Estela de Carlotto agregó que “por supuesto que todos los organismos nos pusimos a favor de Milagro. Yo fui a verla cuando pude y estuve con ella dentro y fuera de la cárcel. Realmente se la veía entera, confiada, porque consideraba que no había cometido ningún delito. Pero nada pudimos, porque el poder de ese gobernador y de su justicia hicieron que siguiera prisionera, y ahora la quieren juzgar y condenar para ponerla realmente en una cárcel común por esos delitos que no existieron”. Por último, resaltó que “los organismos siempre vamos a salir a demostrar abiertamente a la sociedad nuestra indignación, y si el Presidente puede indultarla -él dice que no puede por la vigencia que tiene el poder del gobernador dentro de su provincia, yo no soy abogada, no lo sé-, pero si hay alguna salida lo instamos a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, salga de esta situación”.

“Vamos a estar en la conferencia de prensa como Madres Línea Fundadora”, dijo Taty Almeida a Página12. “Queremos la libertad, el indulto y lo que sea para Milagro Sala porque raya la infamia lo que está cometiendo Gerardo Morales. No hace más que demostrar el odio que le tiene a Milagro. Todas las Madres estamos pidiendo la libertad sea por indulto o como sea. Entendemos que no es fácil lo del indulto dado que esto es justicia provincial, pero se le puede buscar la vuelta. En eso estamos, viendo de qué manera legal se puede hacer. Pero la intención es esa: exigir la libertad de Milagro”.

Para la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, “el planteo de juicio político a la Corte y el planteo del indulto a Milagro van en el sentido de hacer algo que se debería haber hecho mucho antes, que es empezar a sanear institucionalmente a nuestra democracia, que quedó profundamente dañada por el macrismo. Se perdió mucho tiempo: cuando llegamos al gobierno ya se sabía que el mecanismo de avance de la derecha y debilitamiento institucional era con el uso del poder judicial, y el ejemplo extremo es la provincia de Jujuy”.

Díaz fue parte de la construcción del Comité por la Libertad de Milagro, como referente de la CTA de los Argentinos. “Desde el comienzo vimos que era un ejemplo disciplinador para la militancia social y que en Milagro confluían la persecución por ser mujer, por ser líder social, por ser colla, por haber logrado la construcción de derechos desde una perspectiva comunitaria. Hay un odio muy fuerte en la persecución a Milagro, que es el odio de los sectores que defienden el privilegio. En Latinoamérica ese mismo odio se ha visto, después en ataque a otros líderes y en la Argentina lo vemos en el encarnizamiento contra Cristina: contra las líderes mujeres. El 2022 fue, además el año en el que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, entonces es ‘presa o muerta’ para las líderes que transforman la sociedad”, dijo.

Entre los argumentos para reclamar al Presidente el indulto, la ministra bonaerense indicó que “hoy no hay poder judicial independiente en la Argentina. Ese laboratorio de ensayo represivo que es Jujuy sigue amenazando todo el tiempo a nuestra democracia. El indulto es el camino para cumplir con la perspectiva de los tratados de derechos humanos vigentes en Argentina: hay que entender que se están vulnerando derechos protegidos por esos tratados y es el Estado nacional el que debe velar por ellos, al margen de que el poder condenó a Milagro sea el poder judicial de una provincia. Un poder judicial cooptado por el poder político”.

“La actividad de mañana tiene el objetivo de hacer un repudio muy fuerte a los 7 años de detención arbitraria, a la persecución que lleva adelante Morales, y una visibilización de todos los apoyos recibidos para reafirmar los argumentos por los cuáles creemos que el indulto no sólo es necesario sino legal”, agregó por su parte María Elena Naddeo, Vicepresidenta de la APDH. Eduardo Tavani, copresidente de la APDH, agregó que “se cumplen siete años de la detención de Milagro y queremos dar testimonio de la arbitrariedad de su detención y reclamar por su libertad como venimos haciendo desde el primer día”.

“Creemos que es imperioso que el Presidente instrumente las medidas legales necesarias para disponer la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema y formalice el pedido de juicio político a sus miembros. Por eso, también conscientes de que la condena Milagro es ilegal, el Poder Ejecutivo está obligado a intervenir y poner fin a esa injusticia. Creemos que es imperioso que se arbitren todas las medidas para darle el indulto a Milagro Sala”, añadió Graciela Lois, de Familiares.

La Casa Rosada

La Casa Rosada abrió chance de una alternativa cuando abrió el juego con los organismos de derechos humanos, y el Presidente les pidió argumentos. Aún así, al ser consultados alrededor suyo toda opción parece cerrada: “(El Presidente) siempre dijo que el indulto era imposible porque se trata de un asunto provincial”, insisten. Y en esa línea abunda uno de los abogados constitucionalistas que fue consultado por el mandatario: la facultad de un Presidente para indultar o conmutar penas rige para aquellas que fueron aplicadas en el ámbito de la justicia federal, no en el ámbito de la justicia provincial. Dice que esa facultad la tienen los gobernadores: “Como la condena a Sala provino de la justicia provincial quien podría hacerlo es Gerardo Morales”, insiste. Y opina: “Para la opción del indulto tendría que haber una orden emanada de un informe particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o una sentencia de la CorteIDH”. La CIDH se expidió sobre el tema pero respecto de la forma de la detención de Milagro, y también recuerda el especialista, aún “no lo hizo con respecto a la condena”.

Sobre los argumentos del sistema internacional de protección de derechos humanos que podrían abrir la posibilidad de revisar esa posición, la Rosada considera que “es cierto”. Pero, “para eso tendría que existir un informe que verifique que fueron violados los derechos de Milagro y ordene la reparación urgente del Estado nación”. En ese sentido, barajan como alternativa que, habiendo agotado las instancias de jurisdicción interna –con el fallo que la Corte emitió en diciembre–, hay seis meses para acudir a la CIDH e iniciar un proceso contra el Estado argentino para que la condena sea anulada”.

Un modo de prolongar los tiempos hasta el más allá, sacar la pelota fuera de la cancha, y, como diría Milagro Sala, no agarrar la lapicera. Parte de la disputa que comienza.

El pedido de Milagro

En la entrevista que este domingo publicó Página12, Milagro Sala hizo en primera persona el pedido: “Si me preguntaban hace dos años sobre el indulto, hubiese dicho que no. Que no al indulto porque tenía una pequeña esperanza que la Corte Suprema revise el expediente de pies a cabeza”, pero ”no se tomaron el trabajo de revisarlo y la resolución que sacaron es una confirmación política, es un acuerdo político con Morales”. Por eso, ahora dijo: “Hoy sí me gustaría un indulto. Tengo el sueño de sentarme en la Corte Interamericana y rendir cuentas. Quiero rendir cuentas de todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, de que nunca robamos nada”. Y a Alberto Fernández le pidió que tenga la valentía de firmarlo. “Cristina le ha pedido que use la lapicera. Eso lo tiene que decidir Alberto. La decisión pasa por él más que nada. Que tenga la suficiente valentía de hacerlo y le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores, porque por ahí se le tiene miedo a una tapa de diario o una grilla de TN”.

Fuente: Agencia Nodal | Página 12