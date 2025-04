Aprende cómo gestionar las deudas de tu emprendimiento

Sigue estos consejos y gestiona tus deudas con responsabilidad. Recuerda que, para solicitar tu reporte de deudas, necesitas saber cómo funciona, los requisitos y las responsabilidades que implica.

Cuando queremos hacer crecer nuestro negocio, nos es de mucha ayuda acceder a un préstamo. Ello genera deudas, que son quizá de las más odiadas al momento de emprender, pero, a la vez, necesarias. Dicho de otra forma, adquirir una deuda es algo muy normal y cotidiano para todo emprendedor que desea iniciar o desarrollar su negocio.

Sin embargo, esto no significa que un adeudo se convierta en una pesadilla de nunca acabar, pues existen diferentes formas de gestionar las deudas de un emprendimiento para poder salir adelante y lograr todas tus metas.

En ese sentido, Javier Mori, Gerente Legal de Equifax, comparte algunos consejos para que aprendas a gestionar las deudas de tu emprendimiento, toma nota:

– Consulta tu score crediticio. Es importante consultar el monto adeudado que se tiene con el banco para poder realizar los pagos puntuales y así evitar intereses. Asimismo, si lo que estás buscando es información detallada sobre las deudas, no solo con el sistema financiero, debes tener en cuenta que el reporte SBS no cuenta con dicha data. Sin embargo, Equifax – Infocorp sí reúne la información crediticia tanto de la SBS como de fuentes adicionales: banca no regulada, microfinancieras, empresas comerciales, compañías de telefonía, luz, agua, deudas a municipios, universidades, SUNAT, entre otros.

– Identifica tu capacidad de pago. Antes de endeudarse, es muy importante conocer su capacidad de pago. Esta situación está directamente relacionada con tu nivel de ingresos como emprendedor; el cual significa que se debe considerar si el ingreso es fijo o variable para establecer un punto de referencia. Asimismo, es importante ser consciente de lo que se está dispuesto a pagar o cubrir cuando se obtiene un crédito o un préstamo. Si considera lo anterior, puede implementar estrategias de pago para cubrir lo que se le cobra por adelantado.

– Evita endeudarte más. Un punto vital para salir de una deuda es no tomar una nueva. Debes evitar todo tipo de deuda por más pequeña que sea, como la adquisición de artículos innecesarios, apertura de cuentas, tarjetas de crédito, entre otras.

– Planifica tus pagos y recorta gastos. Recurre a un calendario o a una opción de contabilidad digital para tener presente tus fechas de pago. De igual manera, si el sitio donde solicitaste tu crédito o préstamo lo permite, haz tus pagos anticipados cada que puedas. Por último, no olvides analizar tu situación financiera, además de realizar recortes a tus gastos para salir cuanto antes de tu endeudamiento. Recuerda que ser disciplinado para no gastar en bienes no esenciales para tu negocio, es el punto de partida de todo emprendimiento.

– Diseña un fondo de emergencia. A pesar de que suene como una tarea imposible de realizar, lo cierto es que un fondo de emergencia te permitirá mayor flexibilidad y apertura ante las crisis. Este, también conocido como reserva contable, puede ayudarte a cubrir gastos imprevistos y, en un caso similar, a pagar parte de tu deuda cuando tus finanzas o números no estén en buen estado. Javier Mori de Equifax recomienda usualmente acumular entre 2% y 5% de los ingresos netos del periodo.

“Quizá suene repetitivo, pero es importante dejar claro que una deuda debe tomarse con total seriedad y profesionalismo. No solo se trata de obtener capital y endeudarse por cierto tiempo, sino que consiste en un proceso que, en caso de no administrarse de forma correcta, puede acarrear problemas financieros, sociales y hasta emocionales”, finaliza Mori de Equifax.

Ahora que sabes la importancia de conocer tus deudas, consúltalas mediante tu Reporte Infocorp. Solo debes ingresar al portal de Infocorp, la central de riesgos que recopila la información crediticia de todos los peruanos.