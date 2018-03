APOTUR organiza Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos

Debido al gran éxito en las primeras dos anteriores ediciones, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) ha creído conveniente organizar nuevamente el Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, a desarrollarse el próximo martes, 20 de marzo (9:00 am.) en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel, sito en la Calle Alcandores 290, Miraflores.

Dicho taller será dictado por la Dra. Olga Johnson e informará a los asistentes sobre los requerimientos de la Ley N° 29038 – Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, en la que se implementa un sistema para detectar operaciones sospechosas contempladas en la Ley 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

Johnson adelantó que uno de los nuevos temas a tratar en el referido taller es la reciente Resolución SBS N° 369-2018, que aprueba la Norma de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

“En ese sentido, el nuevo taller que presentaremos será un extracto de los anteriores y un enfoque a la reciente promulgada normativa, pues esta es vigente desde el día siguiente de su publicación”, finalizó.

Mayor información e inscripciones al mencionado taller, favor de contactarse al teléfono: (511) 715-2864. Igualmente, pueden comunicarse a través del siguiente correo electrónico: secretaria@apotur.com.pe

Me gusta: Me gusta Cargando...