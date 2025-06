Aplicaciones para viajar en Fiestas Patrias

Este 28 y 29 de Julio es la celebración de Fiestas Patrias en nuestro país, por lo que para muchos peruanos es la oportunidad perfecta de programar un viaje y disfrutar de esos días libres, ya sea en la playa, campo o ciudad, cual sea el destino elegido, se puede empezar a planificar días antes. Más aún si hoy en día, se tiene como gran aliado el Smartphone, ya que permite que con diferentes aplicaciones se pueda reservar un hospedaje, comprar pasajes de bus, conocer en tiempo real el estado de la carretera, ver mapas, etc.

Por ello, equipos como el ZTE V30, que cuenta con 4 GB de RAM para que tengas tus aplicaciones funcionando en simultáneo sin afectar el desempeño, una memoria interna de 128 GB ROM con la que podrás guardar mayor cantidad de apps, fotos, videos y archivos favoritos, cámara principal de 64 MPX para tomar fotografías como un profesionaly además un procesador de 8 núcleos para que tus aplicaciones fluyan de forma más rápida, es una de las mejores opciones de Smartphones para ser tu mejor guía en este feriado largo. En ese sentido, Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, brinda 4 apps que ayudarán para estas Fiestas Patrias.

Red bus

Si para este feriado largo, tienes pensado viajar al interior del país en bus y aprovechar en tomar fotografías de los paisajes o realizar videos, que mejor que realizar la compra de tu pasaje a un precio justo por Redbus. Esta plataforma reúne a un gran número de empresas de transporte que ofrecen una experiencia de compra rápida, práctica y segura, permitiendo elegir el destino, seleccionar los asientos y comprar los pasajes de bus con pocos clics.

Cabe mencionar que, está respaldada por más de 900 rutas por todo el Perú y lo mejor de esta aplicación es que es bastante intuitiva y de fácil manejo por lo que los usuarios no tendrán dificultades al momento de utilizarla La aplicación está disponible para Android, siendo de descarga gratuita.

By hours.

Reservar un hotel en Fiestas Patrias puede ser una de las tareas más dificiles para cualquier viajero que siempre está en búsqueda de aventura, conocer nuevos paisajes y más si es por un período corto. Por suerte existe By Hours, una aplicación móvil que permite a los usuarios reservar hoteles de 3, 6 o 12 horas. Gracias a esto, el turista solo podrá pagar lo correspondiente al tiempo de estadía sin restricción horaria para hacer check in o check out.

Sin lugar a dudas, es una excelente opción para un hospedaje económico. La aplicación está disponible en Play Store.

Perú Travel

Si vas a visitar el interior del país, la primera aplicación que tienes que descargar es Perú Travel. Con esta app elaborada por Promperú, podrás tener al alcance de tu mano una pequeña guía para conocer las principales destinos de nuestro país, la gastronomía, galería de fotos, entre otros.

Cabe señalar que, este aplicativo tiene la información turística dividida por regiones lo que le permite al usuario escoger qué hacer y a dónde ir, según sus preferencias. Asimismo, si no tienes un destino fijo, te brinda distintas opciones en base a gustos y pasatiempos.

Facilito

Tener la opción de encontrar una estación de gasolina que brinde los precios exactos en todo el Perú ya no es un problema porque existe Facilito. Este aplicativo creado por Osinergmin, permite encontrar grifos y estaciones de servicios.

Asimismo, los usuarios podrán consultar los precios, ubicación geográfica y rutas de los establecimientos y grifos de venta de gasolina, diesel, GNV, GLP vehicular y balones de gas más baratos. La aplicación está disponible en Play Store.