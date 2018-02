Manifiesta estar convencido de la importancia de la reglamentación del Manual de Advertencias Publicitarias.

Se creará Comité Consultivo de Inmunizaciones. Anuncia la llegada del primer lote de vacunas contra la varicela para esta semana.

El ministro, Dr. Abel Salinas Rivas, resaltó la importancia del cuidado de la población infantil en el país, y anunció que trabajará en la prevención y promoción de la salud de los menores. “No hay forma de crear salud en un país si no nos enfocamos primero en los niños, ellos son nuestro futuro. Si no tenemos niños saludables no podremos tener ciudadanos sanos”, manifestó.

En esa línea, informó que desde el Ejecutivo están convencidos de la importancia de la reglamentación del Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, y en el Ministerio de Salud se está avanzando en ese sentido con responsabilidad.

Durante su participación en el foro: “Retos y compromisos en la prevención y control de la varicela en el Perú” organizado por el Colegio de Enfermeros del Perú, indicó que otra de las acciones de prevención son las inmunizaciones, informando la llegada, para esta semana, del primer lote de vacunas contra la varicela donado por Brasil, a fin de proteger de esta enfermedad a los niños peruanos.

“Antes tenían el beneficio de la vacuna los niños con padres con solvencia económica de poder comprarla en el mercado privado, situación absolutamente injusta. Ahora ésta es universal”, indicó.

Con respecto a la cobertura de vacunas, señaló que fortalecerá el trabajo. “No podemos permitir que un grupo tan grande de menores, al año de edad, no tenga completo su esquema de inmunizaciones, estamos fortaleciendo algunos mecanismos de distribución y redistribución de inmunizaciones de la vacunas para que esto ocurra”, dijo.

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, reconoció la decisión del ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, de introducir a nuestro país la vacuna contra la varicela.

Anuncia creación Comité Consultivo de Inmunizaciones

Durante su participación en el foro, el titular del Minsa anunció también la creación del Comité Consultivo de Inmunizaciones que estará integrado por representantes de los colegios profesionales y la sociedad científica y presidido por el viceministro de Salud Pública, Dr. Percy Montes. Precisó que este grupo trabajará a la par con el Comité de Expertos de Inmunizaciones.

Pago a enfermeras que participaron en Campaña Nacional de Vacunación

De otro lado, Salinas Rivas se comprometió a saldar en los próximos 60 días la deuda de más de S/2 200.000 que tiene el Ministerio de Salud con las enfermeras y enfermeros que participaron en la última Campaña Nacional de Vacunación. “Quiero decirles que esa deuda la hemos asumido y estamos esperando el reporte de todas las regiones”, refirió.

El Foro: “Retos y compromisos en la prevención y control de la varicela en el Perú”, que estuvo dirigido a los profesionales de enfermería del Ministerio de Salud (Minsa), forma parte de la capacitación del personal de salud ante el próximo inicio de la aplicación de la vacuna contra la varicela en el país.

En este evento participaron 27 decanos regionales y miembros del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, así como el viceministro de Salud Pública, Dr. Percy Montes y el jefe de Gabinete del Despacho Ministerial, Dr. Melitón Arce.

