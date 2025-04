Antonio Succar lanza a Vale Silvera en el mundo musical peruano

El manager Antonio Succar, padre del ganador del Grammy Tony Succar, se convierte en mentor de nuevos talentos y presenta a Vale Silvera, una exponente de la música de 23 años, que se da a conocer y que promete ser toda una revelación.

Ella ha escrito y co-producido junto con su productor, Franco Marcial, su primer sencillo “You and me tonight”, una fusión de géneros como disco funk con influencias pop y k-pop, cuya contagiosa melodía deja notar influencias de música disco de los años 80. “Me gusta probar muchas cosas y no encasillarme en un solo género”, nos cuenta Vale.

El videoclip de “You and me tonight” será lanzado este 11 de mayo a través de Youtube y el single ya está disponible en las plataformas digitales como Spotify, Tidal y Apple Music.

Vale Silvera recuerda que su familia fue clave para cultivar su gusto por diversos géneros musicales desde su niñez. “Crecí escuchando música de todo tipo, desde Mozart hasta Michael Jackson”, dice al precisar que a los 16 años ingresó a la Escuela de Música de la UPC y concluyó su carrera profesional de Música en el 2021.

“Somos uno de los primeros países en Latinoamérica que ha tenido mayor crecimiento en cuanto a consumo de descargas y reproducción digital en plataformas de música y eso ha hecho que varios artistas peruanos hayan tomado su carrera de manera seria”, señala al mostrar su confianza en que sabrá ganarse un lugar en el mercado musical.

““You and me tonight” no trata sobre un romance de cuentos de hadas en donde todo es color de rosa y siempre hay un final feliz, pues en realidad las cosas no siempre salen como uno espera. Esta canción habla específicamente de las sensaciones que experimentamos cuando estamos con alguien que nos atrae mucho, ya sea física o emocionalmente”, afirma.

Por su lado, Don Antonio Succar expresa que, desde que conoció a Vale Silvera, se comprometió a apoyarla en su carrera y ser su soporte. “Vale representa la tenacidad y constancia y eso va a seguir y nunca va a parar porque lo principal es el valor como persona y profesional”, agrega.

“Lo más importante es ella como ser humano y su preparación académica musical, ya ha participado en otras producciones”, expresa al señalar que “es igualita a Tony” en cuanto a su preparación y trabajo: “La única diferencia es que es más joven”, remarca.

“Vamos a trabajar juntos, la voy a apoyar y guiarla”, asevera al indicar que “Vale es el derecho y el respeto de los artistas que estudian de verdad y tienen un instrumento de por vida”. “Su caso va a impactar”, refiere.