Aníbal Torres: «Respetamos las investigaciones y solicitamos un debido proceso»

Titular de la PCM respondió a pronunciamiento de fiscal de la Nación.

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, afirmó que respeta la investigación que realiza la Fiscalía de la Nación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, pero exhortó a que dicho proceso se realice objetivamente, conforme a ley y con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Tras ser consultado por el pronunciamiento que esta tarde formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó su respeto por los otros poderes del Estado. No obstante, consideró un abuso los operativos constantes que se realizan en Palacio de Gobierno.

«Es un abuso que la Fiscalía esté realizando operativos a cada rato en Palacio de Gobierno, no una vez, dos, tres veces, por el mismo hecho, eso no es correcto», señaló Torres en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que no podía estar de acuerdo en que se haya desactivado al equipo fiscal que investiga a la organización Los Cuello Blancos, ni con que se haya cambiado a la fiscal que investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación por el presunto delito de narcotráfico.

En esa línea, se preguntó por la reacción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) frente a un hecho como ese. «Está cumpliendo con su función o no, yo tengo mucho respeto por los fiscales, jueces, por el personal jurisdiccional. He ejercido la profesión de abogado durante muchísimos años, pero también durante esos años he denunciado la corrupción existente en el sistema de justicia», señaló.

Además, Torres Vásquez fue enfático en señalar que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo se va sujetar al juicio mediático, sino al proceso de investigación fiscal, judicial o proceso administrativo.

«Sí recalcar que ni yo, ni ningún miembro de este Consejo de Ministros, ni el presidente de la República se va someter a juicios mediáticos, el juicio lo desarrolla la autoridad competente: Ministerio Público, Poder Judicial, o en su caso Tribunal Constitucional, no los medios de comunicación, no», precisó.

El jefe del Gabinete Ministerial rechazó también que desde el Congreso se acuse al Poder Ejecutivo de contribuir a la inestabilidad política y recordó que durante todo lo que va de la gestión gubernamental no se ha planteado un mecanismo para cerrar el Parlamento, pese a las pedidos de vacancias, inhabilitación o renuncia que se formulan desde ese poder del Estado.

«Yo soy partidario de que hay que trabajar conjuntamente, lo estoy pidiendo desde que hemos comenzado la gestión, el presidente lo está solicitando desde que hemos empezado la gestión, pero qué recibimos como respuesta», cuestionó.

Fuente: Agencia Andina