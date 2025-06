AMD anuncia torneo League of Legends en la nueva edición de MasGamers Festival

Por cuarto año consecutivo, la compañía especializada en la fabricación de procesadores y tarjetas de video AMD, participa en el MasGamers Festival 2020 a través del torneo “AMD Read League”. En donde los jugadores del popular eSport League of Legends podrán competir, desde cualquier parte del país, por coronarse campeones y obtener 350 dólares.

Los equipos que se inscribieron hasta el 26 de noviembre mediante la aplicación oficial de MasGamers Festival, participarán de las rondas eliminatorias que se realizan del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, desde las 8:00 p.m. Los ocho mejores equipos, jugarán la semifinal del torneo el domingo 29 de noviembre a las 8:00 p.m. y los ganadores podrán participar en la gran final, que se llevará a cabo el mismo día a las 8:30 p.m.

El equipo campeón se hará acreedor del gran premio de 350 dólares, mientras que el segundo lugar obtendrá 150 dólares. El objetivo del torneo no solamente es brindar un gran espectáculo, sino también el de apoyar a la escena competitiva de los eSports en Perú, a fin de que todos los jugadores del país tengan oportunidad de mostrar sus habilidades y desarrollarse como profesionales de los eSports.

“En esta oportunidad traemos el torneo AMD Red League a un festival tan importante como el MasGamers Festival. Este año, los gamers podrán disfrutar de sus e-Sports favoritos desde la comodidad y seguridad de su hogar, disfrutando de cada uno de los espectáculos desde la aplicación MasGamers que ya se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles.”, señaló Juan Sturla, gerente de marketing de AMD para Hispanoamérica.

Los jugadores que deseen ser parte del torneo de League of Legends deberán pertenecer al servidor LAS y residir en territorio peruano. Además, las cuentas con las que ingresen no pueden ser prestadas, ni falsas. Por otro lado, un requisito fundamental será que tengan un mínimo de 16 campeones y estar en nivel 30. De no cumplir con alguno de los requerimientos antes mencionados, el equipo podría ser descalificado.

Asimismo, durante el torneo se ofrecerán promociones especiales para los asistentes al evento, en todos los productos de la compañía, entre los cuales se encuentran los nuevos lanzamientos de AMD, Ryzen Serie 5000 y Radeon RX Serie 6000, así como la nueva línea de Procesadores Móviles AMD Ryzen Serie 4000. Estos equipos brindan un gran rendimiento profesional, para juegos exigentes y creación de contenido.