AMC estrena la cuarta y última temporada de su serie original “Halt and cacht fire”

La entrega final, que estará compuesta por diez episodios, mostrará el desarrollo de la industria de los ordenadores en los años 80 y principios de los 90

El próximo lunes 30 de octubre, a las 9:00 p.m. el canal AMC estrenará en exclusiva la última temporada de su serie original ‘Halt and Catch Fire’. La producción, creada por los showrunners y guionistas Christopher Cantwell y Christopher C. Rogers y protagonizada por Lee Pace y Mckenzie Davis, muestra el desarrollo de las computadoras en los años 80 y principios de los 90.

Las tres primeras temporadas de la serie tuvieron una excelente acogida por parte de la crítica internacional. The Hollywood Reporter la describe como una serie con “un excelente guion, grandes interpretaciones y un estilo visual cinematográfico digno de mención” y MTV afirma que “la serie de AMC continúa superándose en su tercera temporada”. Por su parte, The New York Times comenta que en su tercera entrega “’Halt and Catch Fire’ hace que el pasado se vuelva algo fresco y actual”.

La temporada final de la serie mostrará cómo los personajes viven los primeros días de Internet y de los navegadores web y cómo eso marca sus destinos, tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras, comprobarán de primera mano cómo la naturaleza competitiva del mundo de la tecnología sigue complicándose cada vez más, afectando de forma irremediable a sus relaciones.

El objetivo de los personajes, en esta cuarta temporada, reside en el desarrollo de una nueva tecnología capaz de realizar búsquedas en la World Wide Web. Donna Emerson se embarca en una nueva y audaz aventura que la posiciona en un camino opuesto al de su ex marido, Gordon Clark, y su antiguo colaborador Joe MacMillan. Mientras tanto, Bosworth esconde un vergonzoso secreto que podría destruir su relación con Diane Por su parte, Cameron Howe se enfrenta a su fracaso personal y profesional, sin imaginarse que eso le llevará de vuelta a la vida de sus antiguos colegas.

‘Halt and Catch Fire’ está protagonizada por Lee Pace como Joe MacMillan, Mackenzie Davis interpretando a Cameron Howe, Scoot McNairy como Gordon Clark, Kerry Bishé en el papel de Donna Clark y Toby Huss como John Bosworth. Además, recientemente el canal anunció la participación de la actriz Anna Chlumsky (‘Veep’, ‘Mi chica’), en la cuarta temporada de la serie. Chlumsky dará vida a la Dra. Katie Herman, un papel crucial en esta temporada de búsqueda de nuevos negocios.

