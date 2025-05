Alejandro Salas: “El feriado no afectará nuestra economía”

Ministro de Cultura espera que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe el feriado de mediodía, para alentar a la selección nacional en su partido de clasificación ante Australia.

Se pone la camiseta. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, espera que, en el Consejo de Ministros, se apruebe el pedido de declarar feriado recuperable, desde el mediodía del próximo lunes 13 de junio, para que todo el pueblo peruano aliente a la selección peruana en su partido por la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y que tendrá un impacto positivo en la reactivación económica del país.

“Por encargo del Premier estamos viendo el tema del feriado del lunes 13, para que sea un feriado recuperable a partir del mediodía. No podemos engañarnos, no hay peruanos que no quieran ver la clasificación de nuestra selección. En estos últimos años, la selección se ha constituido en un orgullo y un símbolo de identidad para todos nosotros. El Perú, necesita estar unido ese día”, dijo, durante su participación en la inauguración de la Feria Cultural organizada por el Municipio de Breña.

En ese sentido, indicó que cada vez que la selección juega, la economía del país se reactiva en todos los sectores, siendo una oportunidad para que los empresarios puedan reactivarse después de tiempo de pandemia.

“El feriado no afectará nuestra economía, al contrario ese día se activará, porque en los restaurantes y bares se juntan los amigos, y en las casas las familias están unidas para disfrutar del partido y abrazarse con cada gol. Miremos esta propuesta con optimismo, porque todos ganamos ese día. Debemos sentirnos orgullosos por esos peruanos que nos representan y en estos últimos años nos han generado mucha identidad y nacionalismo”, señaló.

Caso Juan Silva

De otro lado, el titular de Cultura le recomendó al ex ministro Juan Silva, que lo mejor que puede hacer en este momento es ejercer su derecho de defensa y presentarse a la justicia. “Es injusto que se pretenda responsabilizar al ministro del Interior o al comandante general de la Policía Nacional, de que a una persona, luego de un mandato judicial, no se le encuentre. Creo que la responsabilidad que se les está tratando de atribuir a ambos es injusta y poco objetiva. Lo mejor que puede hacer el ex ministro Silva es presentarse y ejercer su derecho”, agregó.

Finalmente, con relación a la citación que recibió el presidente, Pedro Castillo para presentarse ante la Fiscalía, aseguró que actualmente no existe ninguna situación que lo comprometa. “Solo hay dichos entre personas, pero no hay nada que directamente lo involucre”, culminó.