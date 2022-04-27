20.5 C
Alcalde de Miraflores Luis Molina inauguró curso internacional sobre arboricultura y arbolado en el Santuario Patriótico Reducto N°2

El Alcalde de Miraflores, Luis Molina, inauguró el III Curso Internacional de Arboricultura y la IX Jornada Técnica Internacional de Arbolado Urbano en el Santuario Patriótico Reducto N°2, en el que además, resaltó la distinción de Miraflores como ciudad árbol.

Molina puso en relieve la importancia que merece que Miraflores haya sido distinguido con el título de “CIUDAD ÁRBOL DEL MUNDO”, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, en reconocimiento a la labor en el cuidado, conservación e incremento de árboles en la jurisdicción”.

Precisamente, la actual gestión edil preserva 26 mil árboles de diversas especies en nuestra jurisdicción, En el 2021 plantó 990 árboles.

Con la Municipalidad de Miraflores participan en la organización de los cursos la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje y la Asociación Peruana de Arboricultura y Forestería Urbana. Toman parte expositores internacionales.

Servidores de Áreas Verdes de Miraflores, de otros distritos, del interior del país y de empresas privadas forman parte del auditorio.

Miraflores, ciudad árbol.

