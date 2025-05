Alberto Beingolea afirma que acusación fiscal en su contra carece de argumentos sólidos

Fiscalía pide 10 años de prisión

El excongresista Alberto Beingolea aseguró este jueves que la acusación fiscal en su contra por el delito de colusión carece de argumentos sólidos, por ello consideró que la solicitud de 10 años de pena privativa de la libertad que tiene a cuestas no prosperará.

«Que me investiguen está muy bien, yo me estoy defendiendo y me defenderé ante quien corresponda, esto se va a caer porque los argumentos de la acusación son realmente muy poco sólidos«, dijo Beingolea en declaraciones a RPP.

La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios del Callao acusa a Beingolea por el delito de colusión agravada cuando se desempeñó como gerente del Gobierno Regional del Callao.

Beingolea relató que brindó asesorías a la gerencia general del referido gobierno regional el 2019 y 2020 bajo una contratación de menor cuantía, menor a ocho unidades impositivas tributarias (UIT), y luego bajo la modalidad Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG).

«Brindé asesoría durante toda la etapa de la pandemia, donde se hace una serie de cambios legislativos y donde se requería de una serie de informes, el ordenamiento de convenios con diferentes constituciones«, explicó.

La Fiscalía sostiene que Alberto Beingolea no contaba con los requisitos para brindar dichas asesorías y que tampoco se cumplió con realizar uno de los trabajos solicitados.

«El trabajo se realizó, hay entregables presentados en su oportunidad con sello y demás, hay documentos escritos […]. Tenía los requisitos para hacer el trabajo y no tendría que estar siendo acusado«, dijo el exlegislador.

El también vocero del Consorcio Fútbol Perú mencionó que hay hasta nueve gerentes generales que han sido incluidos en la misma investigación por el referido delito. Indicó que a él solo se le imputa el título de cómplice.

«En vez de [enfocarse en] los supuestos autores, se voltean a Beingolea. El nombre importa porque es un nombre conocido«, puntualizó.

Fuente: Agencia Andina