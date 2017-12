Al menos S/.6000 podrían pagar padres de familia por un accidente de sus hijos

RIMAC lanza primer seguro de salud digital para niños y jóvenes desde el nacimiento hasta los 25 años.

En vacaciones y verano: golpes, picaduras y quemaduras son las emergencias más comunes. Golpes pueden desencadenar fracturas que conllevan cirugías costosas.

Estamos próximos al verano y a las vacaciones escolares; fecha en la que los niños pueden ser más proclives a accidentes, como por ejemplo, sufrir caídas, golpes, accidentes de tránsito u otros, debido a que aprovechan estos meses para salir a los parques o a centros de esparcimiento a divertirse, y muchas veces no miden los riesgos.

Así, la Base de Siniestros de RIMAC Seguros señala que el 59% de emergencias accidentales en menores provienen de golpes o caídas, los cuales pueden desencadenar algún tipo de fractura que necesitan de una cirugía, cuyo costo alcanzaría aproximadamente los S/.6, 000, golpeando la economía familiar.

No obstante, si el niño cuenta con un seguro contra accidentes la cirugía tiene un costo cero. Del total de casos atendidos en niños, en lo que va del año, el 26% fue atendido por alguna fractura producto de una caída. Otros accidentes muy comunes durante estas fechas son las quemaduras y picaduras.

Fracturas frecuentes en niños:

Fuente: Base de Siniestros RIMAC

Pago 100 % digital

En ese contexto, a fin de hacer los seguros más accesibles a la población de una manera más simple, sencilla y económica, RIMAC Seguros, desde su página web, pone a disposición el primer seguro de salud digital para niños y jóvenes, el cual se puede acceder a través de un pago mensual de 20 soles.

El seguro contra accidentes de niños y jóvenes incluye cirugía, medicinas, la rehabilitación, hospitalización, continuación de su tratamiento ambulatorio y, si fuera el caso, hospitalario post emergencia y transporte para evacuación por emergencia accidental en ambulancia terrestre cubriendo al 100% todos los gastos del accidente sin ningún tipo de copago.

Los padres del asegurado pueden asegurar a su hijo frente a estos imprevistos y garantizar hasta el 100% de su tratamiento con una cobertura de S/. 10,000. En esa línea, el asegurado está cubierto las 24 horas del día.

Excepciones: Este seguro no cubre todo lo que no sea a consecuencia de un accidente: insolación, equipos ortopédicos prótesis y audífonos, atenciones en clínicas no afiliadas, trasplante de órganos.

