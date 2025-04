AFEET PERÚ emite una Declaración sobre el actual panorama que afronta el Santuario Histórico de Machu Picchu

AFEET PERÚ (Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas del Perú), desea lanzar un mensaje de unión para todos los peruanos, haciendo un llamado a que, si bien el Santuario Histórico de MACHU PICCHU se encuentra dentro de nuestro país, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y adicionalmente, obtuvo la calidad de una de las siete maravillas del mundo. Ello nos debe llenar de orgullo, pero también de mucha responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 38 de nuestra Constitución Política “todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Sin embargo, vemos con preocupación que algunos grupos de pobladores de los alrededores de la llaqta Machu Picchu, semana tras semana vienen causando daños al turismo, pues bloquean vías de comunicación, dañan el medio ambiente y afectan terriblemente el libre tránsito, así como la economía de las personas y empresas que nos dedicamos al turismo. Ni qué decir de la imagen de nuestro país.

Convocamos a las Autoridades a tomar parte de este grave problema y no permitir que se tomen carreteras, se paralicen trenes, se tomen ciudades y se restrinja el derecho de los peruanos que quieren trabajar y ganarse la vida de manera honrada.

Asimismo, invocamos a las Autoridades para que se tomen las medidas necesarias y permitan a los visitantes extranjeros y peruanos, que circulen sin problemas y así poder acceder a los atractivos turísticos de nuestro país. Que puedan circular con seguridad y llegar a los destinos turísticos, a nuestra casa PERÚ sin problemas; que no tengan restricciones para que visten todos los destinos turísticos dentro de nuestro querido país.

¡¡Los peruanos trabajamos muy duro para conseguir que visiten nuestra casa PERÚ y cuando están en la puerta de tu casa, un grupo de hermanos peruanos, obstaculizan el ingreso a tu casa!!

Nos encontramos con un grupo de hermanos peruanos que no desean que el PERÚ crezca, que solo piensan en intereses propios y no de todos los peruanos, que no les importa que, si los miles de familias que trabajan en turismo se queden sin ingresos, que no les importa matar el destino más importante de PERÚ que es MACHU PICCHU.

En el mundo hay miles de atractivos turísticos, por lo que estamos logrando que los turistas decidan por otros destinos y no vengan a nuestro país. Estos peruanos están extorsionando a los demás peruanos, mediante violencia y amenazas, obstaculizando las vías de comunicación y el libre tránsito, para obtener beneficios propios.

Eso está tipificado en el artículo 200, así como el artículo 283 de nuestro Código Penal, por lo que las autoridades deben hacer cumplir la ley.

Señores del Gobierno, ustedes son tan culpables de matar el turismo del PERÚ al aceptar estas acciones que van en contra de todos los peruanos y familias que se benefician con los ingresos del turismo.