Acusaciones de fraude en Colombia | Petro denuncia “un golpe de Estado impulsado por Uribe”

Gustavo Petro: “estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por Uribe”

Por María Kamila Correa Escobar

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuestionó la decisión del registrador Alexander Vega de pedir un reconteo general de los votos para el Senado.

A través de su cuenta de Twitter, advirtió que en la mayoría de mesas donde finalizó el escrutinio “los votos están en poder de una mayoría uribista” y “no hay una cadena de custodia transparente”.

“Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por Uribe”, señaló.

También aseguró que se está desconociendo la decisión de 5.000 jueces que han trabajado en el escrutinio.

“Lo que hace el registrador ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado, a esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos”, trinó.

Mientras tanto, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, pidió la renuncia de Vega y el avance del escrutinio.

“Uribe lo pide, Duque lo recomienda, el registrador lo pide, Uribe lo da por hecho. ¿Qué más necesitan ver para corroborar que es una trampa para intoxicar de fraude la que será su derrota y salida del poder presidencial?”, escribió.

Igualmente, Gustavo Petro señaló la suspensión de su presencia “en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Registraduría pide reconteo total de votos ante dudas por el escrutinio

Este lunes festivo, el registrador Alexander Vega anunció que pedirá al Consejo Nacional Electoral un reconteo total de los votos “a fin de dar transparencia al proceso electoral”. Esta ha sido una de las semanas más complejas para Vega ante los múltiples hechos que empañan su gestión, sobre todo las diferencias entre los resultados del preconteo y el primer escrutinio. Precisamente estos hechos son los que hacen que se recurra a abrir todas las bolsas de votos del país para volverlos a contar.

Durante el anuncio, Vega sostuvo que la solicitud será formalizada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que tienen “activa toda la operación logística. Todos los votos están en cadena de custodia. Estamos brindando todas las garantías”. La decisión se da en medio de una ola de dudas sobre la labor de la Registraduría en el proceso electoral. Han sido varios los sectores que venían pidiendo un reconteo total porque sentían que no había las garantías suficientes e, incluso, algunos decían que con tales dudas no se podían aceptar los resultados entregados de las elecciones del pasado 13 de marzo.

Asimismo, Vega dijo que, a pesar de las dudas que se han hecho evidentes en el país por su labor, “está garantizada la credibilidad de la Organización Electoral para el próximo 29 de mayo”. De igual manera, el registrador explicó que sí ha encontrado algunas irregularidades que lo llevaron a tomar la decisión del reconteo total. Según él, se identificaron “formularios E-14 que se diligenciaron de manera irregular, en contravía con las instrucciones impartidas a los jurados de votación durante las capacitaciones, con la intención de afectar el proceso electoral”.

Vega manifestó que “dichas irregularidades están siendo subsanadas por parte de las comisiones escrutadoras y serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que a la mayor brevedad se investiguen y sancionen”. A pesar de estas irregularidades, dijo el registrador nacional, “hay que aceptar los resultados y mantener la institucionalidad”, porque, según él, se han dado “todas las garantías”.

De acuerdo a lo que manifiesta Vega, no existió fraude en las elecciones del pasado 13 de marzo y hasta ahora “nadie ha ganado o perdido votos ni curules hasta que el escrutinio termine”. El registrador sostiene que la información sobre los resultados “ha sido pública y constante a todos los actores, las actas fueron digitalizadas y se pueden descargar de manera constante, el control se puede hacer en tiempo real”.

Sobre las irregularidades que se han visto tras las elecciones, Vega afirma que se deben a errores humanos que se han presentado en distintos momentos de transmitir los resultados a la población. Para él, no se han perdido votos, pues, según dice, los errores estuvieron más que todo en el diligenciamiento del formulario E-14.

Con esta decisión, Vega estaría complaciendo la petición de distintos sectores políticos que buscaban el reconteo total. Por ejemplo, el Centro Democrático pidió hace menos de una semana el “reconteo total de los votos”, asegurando que debe revisarse cada uno de los tarjetones para ver posibles “alteraciones por jurados”. Al partido de Gobierno le resultó curioso la diferencia que hubo entre el preconteo y los escrutinios, que son de un 7%, cifra muy elevada en comparación al 0,5% que históricamente se presenta.

Para el Centro Democrático, se habrían perdido votos que los favorecerían, según ellos, por los votos que no aparecen en los formularios E-14. La queja del partido del expresidente Álvaro Uribe fue también hacia la transmisión de datos que hizo el organismo electoral y hacia el Pacto Histórico, pues les resulta sospechoso que hayan denunciado irregularidades en lugares específicos del país.

Horas antes del anuncio de Vega, el presidente Iván Duque fue otro de los que pidió el reconteo. “De cara a Comisión de Garantías Electorales que tendrá lugar mañana y con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral, es recomendable considerar, por parte del CNE, avanzar con un reconteo general en la elección a Senado”, expresó el primer mandatario en sus redes sociales.

Renuncia del Registrador ante posible fraude enfrenta a candidatos presidenciales

En el marco de El Gran Debate de Noticias RCN, RCN Radio y La República, este lunes festivo, de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, los candidatos entregaron su visión sobre distintos temas, entre los que se destaca un posible fraude electoral en las pasadas elecciones del 13 de marzo, donde le aparecieron casi 500.000 votos al Pacto Histórico luego del escrutinio.

“Tenemos derecho de reclamar”: Ingrid Betancourt

La primera en pronunciarse al respecto fue Ingrid Betancourt, quien aseguró que es necesario un reconteo de votos para determinar si se fraguó un fraude o se trató de un error específico.

“Yo diría que la democracia colombiana viene siendo secuestrada por una corrupción que afecta a las elecciones. Muchas veces el abanico de fraude es inmenso, y tanto la derecha como la izquierda tienen la experiencia de como hacerlo. Aquí la situación es particular porque se trata de casi medio millón de votos”, explicó la candidata presidencial.

“Yo no sé si se puede hablar de fraude o de un error especifico, lo cierto es que sí tenemos derecho de reclamar. Todos nosotros necesitamos garantías y esto de cara a las elecciones del 29 de mayo y tener la certeza de que este tipo de hechos no se van a volver a producir”, añadió.

Enrique Gómez pide la renuncia del registrador Vega

Por su parte, el candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, fue más allá y pidió la renuncia del registrador Alexander Vega hablando de desaciertos, excusas y gasto de dinero.

Para Gómez, “el país no se puede seguir acostumbrado a que un funcionario que fracasa en su misión esencial, mire para otro lado y siga firmando contratos”.

“La dignidad del cargo público no es solo para andar con escoltas. Cuando uno se va de jeta y se rompe los dientes tiene que renunciar”, sostuvo.

Así las cosas, Gómez pidió la renuncia del registrador nacional. “Alguien tiene que renunciar aquí. El solo hecho de que el registrador pida el reconteo, porque nadie en el Estado ni en los partidos tiene la capacidad de controlar las 132.000 mesas, la premisa de que uno como partido tiene que proveer 132.000 testigos es absurda, el Estado tiene que encontrar otra fórmula de que los jurados cumplan”.

Además, indicó que hubo muchos jurados jóvenes “y evidentemente quedaron mal capacitados. Que desastre si no saben llenar si quiera un formulario E-14, la democracia está en riesgo”.

“Bienvenido el reconteo, pero renuncia del registrador”, concluyó.

“No voy a deslegitimar las instituciones”: Fico Gutiérrez

Por su parte, el candidato presidencial de la colación Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, se mostró en desacuerdo con no reconocer a las instituciones, sin embargo, sí pidió un reconteo de votos.

“Ahora bien, no estoy de acuerdo a quienes dicen que no se deben reconocer las elecciones. De tajo no diría eso, porque no voy a deslegitimar las entidades que van a avalar nuestro triunfo a la Presidencia porque esto genera violencia”, aseguró.

Asimismo, criticó que “quien no viene dice (Gustavo Petro) que, porque no hay garantías electorales, pero los votos le aparecieron a él. Casi 500 mil votos. Entonces, Si hay corrupción y si en algún momento existió fraude fue para favorecer a Pacto Histórico”.

“Petro dice que en Colombia no hay democracia, pero que en Venezuela sí, y creo que es importante que todos los partidos estén de acuerdo en que se dé el reconteo total de votos y que existan las veedurías”, añadió Gutiérrez.

Por último, sostuvo que está a la espera de que se dé el conteo de votos y que exista la claridad.

“El principal responsable es Iván Duque”: Sergio Fajardo

Por último, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, responsabilizó al gobierno actual de lo ocurrido en las elecciones que se llevaron a cabo el 13 de marzo y también pidió la renuncia del registrador Alexander Vega.

“Se nos está olvidando el principal responsable y se trata de Iván Duque. Lo he venido diciendo desde hace una buena cantidad de tiempo, porque es el registrador que apoyó, que además lo calificó como el mejor servidor público de Colombia el año pasado. Esa es una forma de debilitar las instituciones de manera sistemática”, manifestó.

Dijo que este gobierno “ha sido responsable de la perdida total de la ciudadanía. Lo que está pasando hoy es un gran daño peligroso para Colombia”.

Además, aseguró que no pueden llegar con tranquilidad a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo en mayo.

“El registrador tiene que renunciar, no es el árbitro que nos da garantía a nosotros para poder participar de manera transparente en las elecciones. Las cortes deben escoger una persona, que la tienen que buscar con lupa para que nos den garantías”, indicó.

Fuente: Agencia Nodal | El Tiempo | El Espectador | W Radio