Acelerarán viajes de menores por orden judicial

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el predictamen del Proyecto de Ley 1872/2017-CR, que modifica el artículo N° 112 de la Ley 27337, código de los niños y adolescentes, referido a las autorizaciones de viajes por orden judicial.

El presidente de la comisión, Alberto de Belaunde, consideró que es muy importante facilitar el viaje de los menores de edad cuyos padres estén separados, además de tener en cuenta que el padre o la madre estén en el registro de alimentos.

Dijo que dar esta autorización no se puede prolongar por mucho tiempo. No hay que hacer el proceso muy engorroso ni esperar cuatro, cinco o seis meses. “La idea es que pueda tomar menos de una semana, se puede tener en dos días el permiso”, argumentó.

De Belaúnde indicó que se busca evitar con esto, que el padre deudor tenga un elemento de chantaje hacia su familia. “Muchas veces lo que sucede, es que se dice, okey, si tú me levantas el registro de que no estoy al día en los alimentos, yo dejo que viaje. Si no, no lo levanto”, remarcó.

Estamos hablando de posibilidades, oportunidades, de viaje de chicos que puede ser por estudio, recreación o salud. Se está afectando por un mal padre, el desarrollo personal de los hijos, añadió

Otro de los puntos que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fue la iniciativa del congresista César Segura Izquierdo (FP).

El predictamen de los Proyectos de Ley N° 339/2016-CR y 1882/2017-CR, que proponen modificar el artículo 246 e incorpora el artículo al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y regula el descanso vacacional de los magistrados del Poder Judicial.

Al respecto, el congresista Alberto de Belaúnde, comentó que la tradición vacacional en el Poder judicial es que en el mes de febrero salen todos. “Se paraliza la posibilidad de tutela y derechos de muchos ciudadanos”, remarcó.

Detalló que la idea es que, tomando en cuenta lo que es la gestión eficiente de cualquier organización, ya no sea de que en el mes de Febrero, salen todos los jueces integrantes de la magistratura, sino que se tiene que hacer un cronograma de vacaciones a lo largo del año.

“Esto permitirá, que la justicia siga funcionando en el país, y los derechos puedan seguir siendo tutelados”, puntualizó.

