Aceite de cannabis tiene que favorecer a pacientes y sus familias

Congresista Federico Pariona (FP) dice que no hay que especular para ayudar a quienes lo necesitan.

El congresista Federico Pariona Galindo (FP) dijo que la ley que regula el uso del aceite de cannabis (marihuana) es una ley que el Congreso de la República dictó para llegar a estos pacientes que lo requieran, pues hay experiencias, testimonios que el aceite de cannabis ayudará a las personas que sufren mucho dolor.

Precisó que si no se hace un nuevo reglamento que los beneficie y ayude en los costos de las medicinas, no deseo pensar que hay favoritismo ni generar especulaciones. Hay que descartar la idea de que no hay voluntad de ayudar a la gente que realmente lo necesita.

Informó que en el inicio de la próxima legislatura, vamos a convocar a la comisión de reglamentación para que nos informen también las asociaciones y nos hagan llegar sus aportes e inquietudes, como las apreciaciones y experiencias de los pacientes.

Dijo que hay países que ya lo utilizan, está reglamentado. “Podemos mejorar, para un mejor control. Nadie está impulsando el consumo de droga, estamos viendo como una alternativa de medicina”, acotó.

Estas declaraciones las hizo el parlamentario al concluir la mesa de trabajo “Reglamentación del uso del cannabis medicinal“, desarrollado hoy martes 10 de Julio, en la sala Fabiola Salazar Leguía, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Pariona Galindo indicó que han escuchado a varios representantes de instituciones, familias, pacientes, representantes con mucha preocupación, quienes expresaron que la reglamentación de alguna manera no los está favoreciendo a ellos.

“Lo que se quiere es que sean escuchados los beneficiarios para poder hacer una ley para ellos. Tenemos un mes de plazo, y ver la posibilidad de ampliar. Teniendo una ley con su reglamentación y que sea de beneficio para la población que lo va a requerir”, enfatizó, tras añadir que de lo contrario, se tendrá una ley que en el fondo de lo informal, pasará a lo ilegal y tendremos problemas.

