Abrió sus puertas «SITDEF Perú 2023» con lo último en tecnología para defensa y prevención de desastres

Presidenta de la República y ministro de Defensa participaron en la ceremonia de inauguración

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, inauguró esta mañana el IX Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres (SITDEF PERÚ 2023), evento de primer nivel que reúne a expositores nacionales y extranjeros de 27 países con lo último en tecnología de defensa, prevención de desastres y ciberseguridad.

“Se trata de una de las más importantes exhibiciones en América Latina”, destacó la jefa de Estado en la ceremonia de inauguración, en el Cuartel General del Ejército, donde también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Jorge Chavez Cresta, y altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades civiles y militares.

La presidenta resaltó la oportunidad de crecimiento y preparación que brinda a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional este salón de exposiciones en temas de defensa, seguridad y gestión del riesgo de desastres.

De igual manera, el ministro de Defensa señaló que la exposición acerca a las autoridades a las tendencias tecnológicas en las referidas materias. “El SITDEF PERÚ 2023 aporta al Estado de muchas maneras, entre ellas y la más directa, permitiendo acercar tecnología de última generación y conocer las tendencias en materia de seguridad y de defensa; también la mejora en la prevención y respuesta ante los desastres naturales”, afirmó.

Entre los asistentes, estuvieron los ministros del Interior, Vicente Romero Fernández, y de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo; también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez De La Torre Araníbar; los comandantes generales del Ejército, General de Ejército David Ojeda Parra, y de la Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá Luna, y el jefe del Estado Mayor General de la FAP, Teniente General Carlos Enrique Chávez Cateriano.

SITDEF PERÚ 2023

El SITDEF PERÚ 2023 congrega a expositores de 27 países de América, Europa, Asia y África, y está dirigido no solo a autoridades del Estado, sino también al sector privado, academia y público en general.

Entre las delegaciones representantes se encuentran Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Canadá, Francia, Bulgaria, España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Alemania, Turquía, Suecia, Rusia, Dinamarca, República Checa, Israel, Corea del Sur, China, Tailandia y Sudáfrica, entre otros.

Asimismo, entre los rubros materia de la exposición se cuentan vehículos aéreos, terrestres y marítimos, municiones, armamento, seguridad integral, tecnología satelital, hospitales de campaña, sistemas multipropósitos, ciberseguridad, defensa civil, accesorios, uniformes y equipos, entre otros.

Junto con este salón internacional también se realizará la V Expo Cyber Seguridad y Defensa 2023, destinada a proporcionar el acceso al conocimiento de últimas tendencias y herramientas para detectar vulnerabilidades, ciberamenazas y enfrentar los ataques informáticos que cada día son más frecuentes.

Por el sector Defensa participan como expositores el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Agencia Espacial del Perú, el Instituto Geográfico del Perú, los Servicios Industriales de la Marina, el Servicio de Mantenimiento del Perú y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército.

Además de la exhibición física de productos y servicios, hay conferencias magistrales y talleres a cargo de ponentes nacionales e internacionales expertos en tecnología para la defensa, prevención de desastres y ciberseguridad.