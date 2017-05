KidsRights 2017: Perú avanza en ranking mundial de derechos del niño

Ámsterdam.- La fundación KidsRights de los derechos del niño y la Universidad Erasmus de Rotterdam publicaron el día de hoy el KidsRights Index 2017, el ranking global anual que clasifica el registro de rendimiento de los países respecto a los derechos del niño. El alcance que tiene es verdaderamente único ya que recopila datos de varias fuentes acreditadas e identifica temas y tendencias internacionales en el ámbito de los derechos del niño. Perú ha mejorado su nivel en el ranking global de manera significativa, se sitúa en el puesto 62 en comparación con el año pasado donde quedó en el puesto 87. Portugal es considerado como el líder mundial en 2017.

En términos generales, Perú, evaluado por el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CRC, por sus siglas en inglés) en 2016, como parte del procedimiento de prestación de informes estatales del Comité, ha mejorado la forma en la que promueve un entorno adecuado para los derechos del niño. También recibió mejores críticas en dos de siete indicadores en el dominio 5 del Índice, es decir en el Entorno Favorable para los Derechos del Niño. El país obtuvo puntajes más altos en los indicadores referentes a la No discriminación y Participación Infantil. Por ejemplo, ha emprendido esfuerzos para crear espacios de participación infantil, como el establecimiento del Consejo Consultivo de Niños. Desafortunadamente, las opiniones dadas en esos foros no han sido suficientes hasta ahora para ser considerado en los procesos de toma de decisiones.

Las medidas que incluyen el establecimiento de la Comisión Nacional en contra de la Discriminación han ayudado a combatir la discriminación infantil en situaciones de marginación. Sin embargo el predominio de la discriminación estructural contra ciertos grupos, por ejemplo, los niños indígenas y afroperuanos, todavía es motivo de preocupación; especialmente respecto al acceso a la educación, asistencia médica y otros servicios básicos. Marc Dullaert, fundador y presidente de la fundación KidsRights, exhorta al Perú a tratar el tema de la no discriminación como una prioridad política en el año 2017: “La discriminación está dificultando seriamente las oportunidades de las futuras generaciones en alcanzar su máximo potencial”.

Tendencias globales

Resulta interesante comprobar que los países con una mejor economía no son los que necesariamente superan a los demás. El índice no solo evalúa los compromisos de los países respecto a los derechos del niño en términos absolutos, sino también en relación con los recursos disponibles. Esto se refleja, entre otros ejemplos, en el ranking de los diez primeros puestos para los países más pobres, como Tailandia y Túnez, así como los resultados desalentadores de países como el Reino Unido y Nueva Zelanda. En general, el índice muestra que los países industrializados están cayendo drásticamente al momento de asignar los presupuestos suficientes para crear un ambiente estable en referencia a los derechos del niño. Aunque muchos de los estados más pobres merecen ser elogiados por sus esfuerzos en relación a sus presupuestos y recursos, es alarmante que el mundo industrializado esté abandonando sus responsabilidades de liderazgo y no esté invirtiendo en los derechos del niño en toda la medida de sus posibilidades.

En promedio, los países de todo el mundo obtienen un alto puntaje en la legislación favorable, es decir, el indicador que mide el marco legal que sirve para proteger y promover los derechos del niño; por ello varios estados han adoptado nuevas leyes infantiles en los últimos años. Sin embargo, desafortunadamente el índice revela que a menudo existe una demora en la implementación. Además, muchas de las nuevas leyes no cumplen plenamente los principios y las disposiciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC), que es el punto crucial de referencia internacional. Sudáfrica y el Reino Unido son ejemplos de países que deben tomar medidas para alinear la legislación interna con la CRC.

Clasificación general

Portugal se encuentra primero en el índice. Los otros países que compiten en esta lista de los diez primeros son Noruega, Suiza, Islandia, España, Francia, Suecia, Tailandia, Túnez y Finlandia. Aquellos que obtuvieron los peores resultados en este índice son la República Centroafricana, Afganistán, Sierra Leona, Vanuatu, Chad, Guinea Ecuatorial, Guinea- Bisáu, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y el Reino Unido.

