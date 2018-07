5 razones para no perderse lo nuevo de “Into the Badlands”

La tercera temporada presenta nuevos personajes, mujeres empoderadas y escenarios reales. El drama de artes marciales ambientado en una futura sociedad feudal, y una de las series más vistas de la historia de la televisión por cable en EE.UU, estrena nuevos episodios el lunes 23 a las 8:00 p.m. por AMC.

“Into The Badlands”, la impactante producción de AMC que presenta un mundo de artes marciales post apocalíptico, estrena su tercera temporada el lunes 23 a las 8:00 p.m. por AMC. Una historia con altas dosis de fantasía acerca de un grupo de aventureros poco comunes que se embarcan en una aventura en busca de una mejor vida en un mundo futurista.

En una tierra controlada por barones feudales, “Into the Badlands” cuenta la historia de un gran guerrero y un joven quienes se embarcan en un viaje a través de peligrosas tierras en busca de sabiduría.

5 MOTIVOS PARA SEGUIR LA HISTORIA:

SE SUMAN NUEVOS PERSONAJES MISTERIOSOS

El actor Bebou Ceesay (“Guerrilla”) le da vida a Pilgrim, un misterioso líder nómada que llega a los Badlands junto a su mano derecha Cressida, interpretada por Lorraine Toussaint (“Orange is the New Black”), con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de paz. Su llegada obliga a los viejos enemigos a unirse para defender las tierras.

MUJERES EMPODERADAS

“Into the Badlands” se caracteriza por sus personajes de mujeres fuertes y poderosas como Tilda (Ally Loannides) y La Viuda, caracterizada por la nominada a mejor actriz en British Independent Film Award 2017 Emily Beecham. En la tercera temporada se pronuncia aún más la idea de La Viuda de “derribar al patriarcado”.

ESCENARIOS Y ARTES MARCIALES IMPACTANTES

Filmada en Irlanda, la producción de AMC es visualmente deslumbrante, con escenarios reales y backstages que fueron hechos desde cero e inspirados en las películas japonesas de los años 60. Master Dee Dee, el experto en kung fu que hizo varias películas con Jet Li, es el maestro detrás de las artes marciales de la serie, junto a los directores Stephen Fung y Andy Cheng.

LA NUEVA TRAMA

En esta tercera temporada, Henry, el hijo de Sunny, contrae una enfermedad misteriosa y Sunny debe unir fuerzas con Bajie para regresar a los Badlands, donde la Viuda y la baronesa Chau están empeñadas en perpetrar una prolongada guerra que ha desestabilizado toda la región. Ya sin el apoyo de Tilda ni de Waldo, la Viuda debe encontrar nuevos aliados en Lydia y en Nathaniel Moon, el ex – regente que perdió la mano en un duelo contra Sunny y Bajie en la segunda temporada.

ESTA BASADA EN UN CUENTO CHINO ESCRITO ANONIMAMENTE EN 1590

Los creadores de “Into The Badlands” se inspiraron en el cuento chino “Viaje al Oeste”, una de las obras más importantes de la literatura china, escrita en 1590 por un autor anónimo.

