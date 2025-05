48 horas para la elección: Revisa los cierres de campaña de cada aspirante a La Moneda

La medianoche del jueves finalizó el periodo legal para hacer campañas de cara a las elecciones del domingo. Cada candidato realizó un evento para finalizar esta etapa de la carrera presidencial, además, se emitió el último capítulo de la franja televisiva, donde Gabriel Boric mostró un saludo del expresidente de Uruguay José «Pepe» Mujica, mientras que Yasna Provoste expuso en sus redes sociales el respaldo internacional de la ganadora del Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú.

Faltando solo tres días para las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de noviembre, la medianoche de este jueves se cierra el periodo legal de campañas.

Es por esto que seis de los siete aspirantes a La Moneda, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), realizaron actos de cierre de campaña con sus adherentes.

El único candidato presidencial que no estuvo presente en algún evento final en su carrera presidencial fue Franco Parisi (Partido de la Gente), quien se encuentra fuera del país. Pese a esto los seguidores del ingeniero comercial realizaron algunos banderazos en diversas ciudades.

Además, hoy se emitió el último capitulo de la franja electoral en televisión, instancia en que los candidatos también aprovecharon para hacer reflexiones finales previo a los comicios del domingo.

Gabriel Boric y el poyo de «Pepe» Mujica

El candidato de Apruebo Dignidad decidió realizar su último evento de campaña en la comuna de Casablanca, en la Región de Valparaíso, donde emitió sus discursos finales, luego de que durante la mañana del jueves inició sus actividades plantando un árbol en la comuna de Lo Espejo, en Santiago.

«Cuando el pueblo se organiza y se impulsan los cambios, hay unas minorías que también se organizan para resistirlos. Los vamos a vencer con las fuerzas de las ideas, con la fuerza de la democracia, conversando y sacándonos la cresta para ganar este domingo», dijo Boric sobre el escenario en Casablanca.

En dicha instancia acompañaron en el escenario a Boric otros dirigentes del Frente Amplio, como la convencional constituyente y excandidata presidencia Beatriz Sánchez y el Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. También estuvo presente la diputada socialista Maya Fernández junto a otros militantes del PS.

Al mimo tiempo que finalizaba la actividad, sorprendió en la última emisión de la franja televisiva la aparición en el segmento de Boric del expresiente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, quien afirmó: «Todos tienen un papel que cumplir, pero cultiven la esperanza, no el odio. No cultiven el fanatismo. Boric importa no solo porque tiene la piel joven. Tiene el coraje de tener utopía, de pensar en un mundo mejor«.

José Antonio Kast: «Gran acto» en Las Condes

Por su parte, el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, comenzó las últimas actividades de campaña la mañana del miércoles en la media luna del Parque Saval en Valdivia, Región de Los Ríos.

Este evento causo polémicas debido a que la Municipalidad de Valdivia no autorizó la utilización del recinto público debido a que no está autorizado ocuparlo estos lugares para «proselitismos políticos», según declaró la alcaldesa Carla Antamann.

La carta presidencial del Frente Social Cristiano continuó su itinerario la tarde del jueves, instalando un escenario en el Parque Araucano en la comuna de Las Condes, realizando lo que denomino la «fiesta de los atrevidos». En la instancia participó el grupo musical Croni-K.

«Este es un gran acto donde vamos a levantar las banderas de la libertad, la paz y el orden», afirmó Kast frente a un centenar de seguidores, algunos de ellos con banderas de Cuba y Venezuela.

El presidente del Partido Republicano concluyó: «Nosotros queremos recuperar las tradiciones y los fundamentos de lo que es el amor por Chile, el amor por nuestra patria, una patria que nos represente y nos convoque a todos, donde con fuerza vamos a cantar nuestro himno nacional (…) Dios y la patria es lo que nos inspira».

Yasna Provoste en regiones

La candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, decidió alejarse de la capital para el evento final de su campaña, al igual como lo hizo para el momento final de las primarias convencionales de Nuevo Pacto Social en Vallenar.

En esta ocasión Provoste participó de una actividad pública la tarde del miércoles en Chillán, donde al son de la cumbia se reunión con el gobernador de la Región de Ñuble, Oscar Crisóstomo, y los candidatos al Congreso de su coalición.

Al día siguiente, repitió un evento similar en la Plaza de la Independencia de Concepción, donde afirmó: «Volvamos a encontrarnos, volvamos a ser una patria en que a partir de la unidad podamos generar mejores oportunidades para todos y todas«.

A través de sus redes sociales, Yasna Provoste también aprovechó las últimas horas de campaña para difundir un saludo de la dirigenta indígena guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.

«La participación política de las mujeres indígenas es una encrucijada para la historia de todos los pueblos de América Latina (…) Le deseamos a nuestra hermana Yasna Provoste que tenga mucho éxito, que siga los pasos de nuestros ancestros», indicó Menchú.

Sebastián Sichel: No asistieron presidentes de partidos

La madrugada de este jueves, el candidato presidencial Sebastián Sichel, cerró su campaña presidencial, utilizando la denominada Plaza de la Dignidad, epicentro del estallido social comenzado en octubre del 2019.

El otrora aspirante de Chile Podemos Más, llegó hasta la rotonda del monumento a Baquedano, para llenarla de remolinos amarillos, tratando de instalar un concepto.

“Lo que hicimos en el día de cierre de campaña es tratar de recuperar la plaza para darle esperanza al país de que estas elecciones se tratan del futuro”, comenzó el exministro de Piñera.

“Dejar un remolino representa lo que para nosotros es lo más importante que se elige el domingo; se elige futuro, o se elige pasado, se elige lugares de encuentro o de desencuentro. Somos una campaña que queremos devolverle la esperanza a Chile, que todos vamos a estar mejor, que esta plaza va a volver a ser lugar de encuentro”, añadió.

Un factor a destacar de una actividad posterior hecha por Sichel es que, si bien participaron los excandidatos presidenciales de la coalición que perdieron en primarias Mario Desbordes e Ignacio Briones, el único presidente de partido presente fue Francisco Chahuán de Renovación Nacional.

ME-O con asistencia online y Artés en Plaza de Armas

En cuanto a Marco Enríquez-Ominami, el aspirante a la Presidencia del Partido Progresista realizó un evento con aforos reducidos por temas de seguridad sanitaria por la pandemia de COVID-19, de acuerdo al candidato. En el evento habrían participaron unas 200 personas presencialmente y 500 de manera online a través de videoconferencias.

«La fuerza del cambio eres tú, no dejemos que las encuestadoras de Piñera te digan por quién votar y secuestren la democracia. Juntas y juntos podemos construir el cambio, para luchar por un país más justo y próspero», sostuvo ME-O.

El candidato de Unión Patriótica eligió la Plaza de Armas en el centro de Santiago para realizar su última actividad oficial en la carrera presidencial antes de las elecciones del domingo.

Entre cánticos y gritos, Artés sostuvo: «Esta campaña presidencial de izquierda está demostrando que los trabajadores y el pueblo tenemos futuro«.

Fuente:Agencia Nodal/El Desconcierto