Sustentan dictámenes de financiamiento de partidos políticos

El de mayoría fue presentado por la presidenta de Comisión de Constitución, Rosa María Bartra (FP) y el de minoría por Yonhy Lescano (AP).

Rosa Bartra (FP), presidenta de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen en mayoría que aprueba modificar el segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución que ahora establecerá la difusión de propaganda electoral en medios públicos, el financiamiento público-privado; el control, fiscalización, verificación y transparencia.

“El texto sustitutorio brinda condiciones de igualdad y transparencia en la rendición de cuentas, dada la importancia de los fondos que perciben para su funcionamiento y un marco legal orientado a mostrar al origen de los recursos. Colegas, dijo la congresista, todos debemos trabajar para fortalecer a las organizaciones políticas. Si criminalizamos los espacios y no permitimos estimular la participación de condiciones de igualdad, para atraer a más jóvenes, entonces no haremos una buena labor”, agregó.

Por otro lado, Yonhy Lescano (AP), autor de un dictamen en minoría, indicó, que la experiencia reciente ha demostrado problemas por el financiamiento irregular, narcotráfico, lavado de activos y grandes transnacionales que compran la voluntad que demuestran que este país no está andando bien.

“Muchos representan intereses ilícitos y no la voluntad popular, es bueno que hagamos una ley clara y no con maquillajes; este dictamen es un avance importante para no seguir permitiendo que los partidos usen dinero del narcotráfico. Este dictamen exigirá que todos los aportes pasen por los bancos para que no se investiguen aportes fantasmas después.”, remarcó el representante de AP.

El segundo punto de su dictamen señala que habrá una mayor fiscalización con el dinero para que también los montos menores de 4 mil soles en aportes sean vistos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e intervenga, sea en campaña o no.

Durante el debate, Alejandra Aramayo (FP) pidió que el dictamen en mayoría sea aprobado hoy, ya que hubo un amplio consenso durante la sesión de Constitución. “Ayer se aprobó con 14 de 16 votos el dictamen del proyecto de ley 3186 y debemos analizar el antecedente de la ley 30689, que modificaba la ley de organizaciones políticas para prevenir actos de corrupción”, sentenció.

Luego, Richard Acuña (APP) recordó que los portavoces hicieron una promesa al presidente de la República. “Tenemos que honrar la palabra asumida ante el presidente de que el 4 de octubre tendríamos los dictámenes listos”, remarcó.

Posteriormente, Clayton Galván (NA) manifestó que se deben poner candados para visualizar los ingresos de los partidos políticos y Luz Salgado (FP) consideró que era necesario aclarar que los aportes del parlamentario Lescano deberían estar en la ley de desarrollo y no en la Constitución, ya que esta debe contener principios. “Debemos verificar si la ONPE está cumpliendo su labor al ejecutar la ley ya que quizás ahí este el problema”, subrayó..

Finalmente, Gino Costa (NA) solicitó una cuestión de orden al escuchar la sustentación de ambos dictámenes y propuso un nuevo texto con sus aportes. Esta votación se hará a las 15.00 horas, debido a que suspendió la sesión al término de su intervención.

