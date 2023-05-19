1 de cada 5 peruanos padecen de hipertensión 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizado por la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La hipertensión arterial es un padecimiento que aparece cuando la presión en la sangre de los vasos sanguíneos es muy alta. A pesar de que si no se trata puede llegar a ser grave, es un padecimiento bastante común en el Perú. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), actualmente 5.5 millones de personas mayores de 15 años adolecen de dicha enfermedad, es decir, 1 de cada 5 peruanos.

Teniendo en cuenta esto, Ajinomoto del Perú, en alianza con la Sub Gerencia de Programas Alimentarios de la Municipalidad Distrital de Comas y la ONG SAR, realizó por segundo año la campaña de salud y nutrición:“Menos sal y más sabor para cuidar tu corazón”, el cual atendió a más de 150 personas, con diagnósticos gratuitos de la enfermedad y charlas para promover los buenos hábitos alimenticios y reducir el consumo de sodio con la finalidad de prevenir la hipertensión arterial.

En dicha iniciativa, el nutricionista Alberto Nicho indicó que una manera de generar esta reducción sin perder el buen sabor de los alimentos es mediane el uso del glutamato monosódico (GMS) a nuestras preparaciones diarias. “Si se reemplaza la mitad de la sal que se utiliza al momento de cocinar por el sazonador, se reduce en un 37% el consumo de sodio sin afectar el sabor de tus comidas”, compartió.

Cabe destacar que la campaña “Menos sal y más sabor para cuidar tu corazón”, se llevó a cabo en el local comunal ODICEMOC del distrito de Comas. Dicha iniciativa atendió a las personas pertenecientes a los 98 comedores populares de la zona quienes se le realizaron un tiraje médico a cargo de la ONG Sar para el descarte de hipertensión arterial. Además, el evento ofreció charlas gratuitas sobre nutrición e hipertensión arterial, la entrega de material informativo, así como la entrega de recetarios, y productos de Ajinomoto como el sazonador umami y miskísimoo®.

De esta manera, la compañía reafirma su compromiso con esta problemática que afecta a más del 22% de la población, ofreciendo iniciativas para reducir esta alarmante cifra. Lo que, a la vez permite al Grupo Ajinomoto dar un paso adelante en su objetivo de extender la esperanza de vida saludable de mil millones de personas para el año 2030, mediante la realización de diversas iniciativas del rubro y la distribución de sus productos prácticos y saludables.