ZOPHY OHR anuncia primer single debut en presentación de concierto

Durante su visita en Lima

Compositora, cantante y actriz peruana Alessandra Morris, más conocida como ZOPHY OHR, ganadora del concurso Showcase Award del Open Mic de UK en Londres, en su visita a Lima presentó un concierto en el Gato Tulipán, espacio cultural de Barranco; además anunció que a su regreso a Londres en marzo realizará su primer single debut en Metropolis Studios en Londres, programando su lanzamiento para mediados de este año.

El concierto se realizó en un ambiente acústico, su estilo pop ecléctico, con mezcla de ritmos europeos y latinos fueron muy bien recibidos por la audiencia. Zophy Ohr interpreto temas originales en inglés y español como Colours y Paratiye; así como también el tema en español, Cuando.Su inspiración siempre ha sido crear una mistura de sonidos y crear letras esperanzadoras.

Actualmente, anunció que se encuentra preparando lo que será su primer single debut en Metropolis Studios en Londres, mundialmente reconocido estudio de grabación de Londres, junto con el productor Ben Collier, quien ha colaborado con grandes artistas como James Bay, Jess Glynne, Gabrielle Aplin, Sigma, Little Mix, Ella Henderson, entre otros.

Gracias a sus estudios musicales en lima, y en Londres, así como también su sonido único, está logrando hacerse camino en la industria musical en el Reino Unido. Para los que deseen estar al tanto de sus novedades musicales pueden seguirla en sus redes sociales facebook, Instagram, Spotify y Soundcloud (zophyohr).

BIO de ZOPHY OHR

ZOPHY OHR comenzó a ganar notoriedad en el 2008 cuando fue una de las 9 finalistas en el concurso de MTV La Zona de Combate, representando a Perú, experiencia que la llevo a dedicarse a estudiar música. En el 2015, su proyecto de solista empezó a tomar forma, llamando la atención en diferentes venues musicales en Londres.

Desde hace 4 años ZOPHY OHR reside en Londres, tiene un BA en Music de la universidad de Kingston University London y un MA en Music Industry Management and Artist Development de la University of West London.

Gracias a su background musical ha podido integrar sus raíces y un sonido pop comercial con éxito. Su música se caracteriza por tener un sonido orgánico, ecléctico y pop, con letras esperanzadoras, que sirven como dosis de buena vibra después de una tristeza.

ZOPHY OHR escribe desde los 7 años y admira a grandes compositores y artista desde Chabuca Granda, Joni Mitchell hasta Louis Armstrong, Otis Redding, Ella Fitzgerald, Sister Rossetta Tharpe, etc. Se esmera por ser un canal en el que pueda trasmitir emociones como la esperanza y alegría; y transformarlas en música como un alquimista musical, siendo una mezcla entre Dua Lipa y Florence and the Machine.

