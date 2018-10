Zlatan Ibrahimovic analiza regresar al Milan de Italia

El representante del delantero sueco deslizó esa posibilidad

Todo hace indicar que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic tiene las horas contadas en Estados Unidos para pegar la vuelta a Italia, donde volverá a vestir la camiseta del AC Milan, así lo dio a entender en propio goleador.

Mino Raiola, agente del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic dejó abierta la posibilidad de que el atacante vuelva al fútbol italiano.

“En este momento no hay posibilidad de que Ibrahimovic se mude a Milán y las discusiones con el club no son actuales, pero estamos dispuestos a hablar de ello. Además, ahora hay personas normales a cargo de Milan, que no estaban en el club antes. Mientras Zlatan esté en forma y en movimiento, siempre será la primera opción”, aseguró Mino Raiola para Rai Sport.

Por otra parte, el atacante quien tampoco descartó su regreso al cuadro rossonero dijo que siempre se hablará de su futuro.

“Siempre hay rumores sobre mi futuro, todo el mundo me quiere”, aseveró el atacante sueco para TMZ Sports.

(Fuente: Andina)

